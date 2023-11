Migliori sedie gaming sotto i 200€ (novembre 2023)

Negli ultimi anni tra gli accessori più gettonati tra i videogiocatori possiamo sicuramente trovare le sedie da gaming, ossia quello che ad oggi è diventato un prodotto a dir poco imprescindibile per tutti coloro che si sono già cimentati nel suo acquisto. Ma sapete perché una buona sedia da gaming è così importante? Perché una buona sedia da gaming, oltre che essere molto spesso anche decisamente accattivante dal punto di vista del puro impatto visivo, riesce infatti ad offrire una comodità senza pari, conciliando le nostre lunghe sessioni di gaming con una seduta in grado di regalare veramente tante soddisfazioni.

In questo nuovo aggiornamento datato novembre 2023 abbiamo aggiornato i link. Non mancheremo di tenere aggiornata la guida per segnalarvi sempre le migliori offerte sul mercato.

Una sedia da gaming che si rispetti è costruita seguendo i vari precetti dell’ergonomia, permettendoci così di evitare tutti quei fastidiosissimi problemini che spesso si affacciano dopo lunghe ore seduti su qualche prodotto più entry level. Non male vero? Come potrete immaginare, non tutte le sedie da gaming sono però tra loro uguali, e anche tra prodotti dal prezzo non indifferente è spesso possibile trovare qualche brutta sorpresa. Per evitarvi questa spiacevolissima eventualità abbiamo quindi cercato per voi quelle che ad oggi sono le migliori sedie da gaming sul mercato a massimo 200 euro.

Se il vostro budget è però maggiore e volete quindi dotarvi di un prodotto che non conosce rivali, potete trovare in questo articolo quelle che sono le migliori sedie da gaming in assoluto. Volete spendere meno? Nessun problema, potete trovare qua le migliori sedie da gaming sul mercato a 100 euro o meno. Detto ciò, buona lettura!

Come scegliere la migliore sedia da gaming sotto i 200 euro

Come avrete intuito leggendo le nostre proposte qui sopra, sono molte le variabili da tenere in grande considerazione quando ci si ritrova a scegliere la propria personale sedia da gaming. Materiali, tessuti e molto altro ancora: vediamo quindi insieme quelle che sono le caratteristiche da non sottovalutare nella scelta della migliore sedia da gaming sotto i 200 euro. Non vorrete mica del resto trovarvi tra le mani un prodotto di bassa qualità, no? Se volete un'analisi più nel dettaglio, vi consigliamo invece di leggere il nostro articolo dedicato a come scegliere una sedia da gaming.

Prezzo

Ma perché proprio le migliori sedie da gaming sotto i 200 euro? Il motivo è presto detto: la fascia che va dai 100 ai 200 euro è infatti sicuramente una delle più interessanti e sostanziose di questo particolare mercato, visto che propone un gran numero di prodotti contraddistinti da una buona qualità e da un prezzo comunque abbordabile. Scegliere una sedia da gaming sotto i 200 euro tra quelle proposte in questo articolo consentirà quindi di mettere le mani su un buon prodotto, sprovvisto magari di gadget o materiali premium come alternative più costose, ma comunque decisamente soddisfacente e in grado di farvi compagnia per numerosi anni. Se non volete quindi spendere troppo ma neanche accontentarvi, quella sotto i 200 euro è la fascia di prezzo per le sedie da gaming che fa decisamente per voi.

Materiale

Il primo aspetto è sicuramente quello relativo ai materiali che, nella maggior parte dei casi, si suddividono in pelle, pelle PU o simil pelle e tessuto. Le sedie da gaming in simil pelle sono sicuramente più facili da pulire ma, d'altro canto, offrono una minore traspirazione rispetto le controparti in tessuto e, di conseguenza, fanno sudare molto più facilmente soprattutto d'estate. La pelle PU, inoltre, oltre che essere drasticamente più economica, è una pelle sintetica fatta in poliuretano e in quanto tale molto meno pregiata della pelle tradizionale. Di quest'ultima distinzione non dovrete comunque preoccuparvi troppo: i prodotti in pelle vera sono come immaginerete davvero costosi e, di conseguenza, molto difficili da trovare in un prodotto sotto i 200 euro.Da non sottovalutare è inoltre il fattore puramente personale, visto che sedersi su una sedia da gaming in tessuto o una in pelle porta a delle sensazioni tra loro differenti.

Regolazioni

Nonostante praticamente tutte le sedie da gaming di buon livello dispongano di tali caratteristiche è poi comunque necessario controllare se esse permettano di cambiare altezza e inclinare il sedile: due feature comodissime che non dovrebbero mancare, neanche in una sedia da gaming sotto i 200 euro di prezzo. Per quanto riguarda i poggia gomiti, se presenti, essi dovrebbero quantomeno essere settabili in altezza e, preferibilmente, anche nelle altre dimensioni. Una sedia da gaming iper regolabile permette una comodità maggiore perché non solo si adatta al giocatore ma anche alla scrivania creando un ponte perfettamente equilibrato tra il player e il supporto in cui si trova lo schermo. Visto che un giocatore passa solitamente moltissime ore a giocare, una sedia regolabile garantisce grandi benefici a livello di comfort.

Supporti

Sebbene non siano amati da tutti, è sempre buona cosa assicurarsi della presenza nella sedia da gaming dei supporti per la postura. Stiamo parlando in particolare di quello per la schiena, da posizionarsi sulla zona lombare e che alleggerisce il carico sulla colonna vertebrale, e di quello per la testa. Due accessori che non devono assolutamente mancare in una sedia da gaming che si rispetti e che sono in grado di prevenire ed evitare tanti piccoli dolorini. Da non dimenticare è poi come, nella quasi totalità dei casi, essi siano rimovibili nel caso non fossero di vostro gradimento. Inoltre, per chi predilige una sedia con i supporti a 360 gradi, esistono anche sedie con il poggiapiedi. Questo serve ad avitare che le gambe assumano una postura scorretta durante la seduta, rilassando la muscolatura della coscia ed estendendo così anche i muscoli della schiena che avranno meno carico da sopportare.

Design

Una buona sedia da gaming sotto i 200 euro, oltre che garantire una grande ergonomia ed essere contraddistinta da dei materiali di buon livello, dovrebbe essere caratterizzata anche da un design di tutto rispetto. Tali prodotti finiscono infatti per ricoprire un ruolo importante nelle camere e negli studi di molte persone e proprio per tale motivo dovrebbero quindi assecondarne i gusti anche in quanto a stile e colpo d'occhio. Fortunatamente questa tipologia di sedie nasce per adattarsi alle esigenze di tutti, dal giocatore appassionato all'amatore, fino a chi gioca giusto un paio di volte al mese. C'è qualcuno però che vista la loro comodità le sta adottando anche come soluzioni da ufficio o come troni per lo studio. Se cercate qualcosa di questo tipo, quelle più colorate non fanno per voi, ma ce ne sono diverse anche dai colori sobri che si adattano perfettamente agli ambienti al di fuori del gaming.