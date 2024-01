Migliori sedie gaming Amazon (gennaio 2024)

Sapevate che un videogiocatore medio passa dalle 2 alle 5 ore al giorno seduto davanti a uno schermo? Non sembra, ma alla fine del mese cominciano a essere tante, soprattutto se le altre ore della giornata vengono passate a lavorare seduti al PC. La schiena ne risente parecchio, ed ecco perché è consigliato avere una seduta comoda e soprattutto costruita secondo le regole dell'ergonomia. Tutto questo è possibile grazie a una sedia da gaming, perfetta non solo per giocare, come suggerisce il nome, ma anche per lavorare o in generale per qualsiasi attività svolta davanti alla scrivania.

Nell'aggiornamento di gennaio 2024 abbiamo aggiunto alla lista la sedia da gaming Totò Piccinini. Inoltre, ci siamo assicurati che tutti i link siano ancora funzionanti, così da garantirvi l'acquisto dei migliori prodotti in circolazione a un prezzo onesto.

Di seguito vi presenteremo una selezione delle migliori sedie da gaming disponibili su Amazon, scelte per ergonomia, design e funzionalità. Abbiamo scelto il noto e-commerce cosicché possiate acquistare prodotti non solo dall'ottimo rapporto qualità prezzo, ma anche che vi arrivino a casa in tempi brevi e con la spedizione gratuita. Non dovrete, dunque, muovervi da casa o spendere migliaia di euro per avere una seduta che risolva qualsiasi problema di dolore alla schiena, bensì vi basterà scegliere il modello perfetto per voi all'interno della nostra selezione.

Prima di cominciare, vi ricordiamo che abbiamo realizzato già diversi altri articoli sulle sedie da gaming, come quello delle migliori sedie in assoluto, ma abbiamo anche un articolo dedicato alle migliori scrivanie da gaming e uno alle migliori scrivanie da gaming disponibili su Amazon, prodotti perfetti per accompagnare la vostra nuova sedia da gaming. Detto questo, ecco la nostra selezione sulle migliori sedie gaming Amazon!

Come scegliere una sedia da gaming?

Dopo questa selezione è naturale chiedervi una semplice domanda: come fare a scegliere una buona sedia da gaming? Questa sezione della nostra guida è qui per questo e vi aiuterà a capire quali sono le caratteristiche essenziali a cui non dovete proprio rinunciare, i materiali migliori per ogni tipologia di giocatore, le funzioni di regolazioni perfette e anche come fare un acquisto mirato rimanendo in budget. Se volete un'analisi più nel dettaglio, vi consigliamo invece di leggere il nostro articolo dedicato a come scegliere una sedia da gaming.

Di cosa è fatta una sedia da gaming?

Partiamo dai materiali: le sedie da gaming possono essere di tessuto, pelle o similpelle oppure un mix di questi materiali. Se siete tra quei giocatori con l'ascella sempre sul piede di guerra e che sudano fiumi anche solo per affrontare un goomba in Super Mario (credetemi, so di cosa sto parlando) allora le sedie in pelle sono da evitare. Nonostante siano più facili da pulire e più belle da vedere rispetto a quelle in tessuto, queste si scaldano più facilmente e in estate è come poggiare il fondoschiena su un barbecue.

Le sedie in tessuto sono più fresche perché a differenza della pelle non si arroventano con l'uso prolungato. Tendono però a rovinarsi prima e spesso non sono proprio bellissime da vedere. La soluzione migliore quindi, per stare freschi e avere un prodotto di design da tenere alla propria scrivania, è scegliere prodotti di similpelle che offrono il meglio di tessuto e pelle e sono in grado di resistere nel tempo. Se volete dare un'occhiata per capire al meglio le potenzialità di ognuno dei due materiali descritti, abbiamo realizzato anche una guida alle migliori sedie da gaming in tessuto e una con i consigli alle migliori sedie da gaming in pelle del momento.

Naturalmente esistono anche sedie ibride, costruite con pelle e intarsi in tessuto o viceversa. Sono un'ottima alternativa se siete indecisi su quale materiale adottare. Dovete tenere presente però che come rimangono i pregi dei due materiali, rimangono anche i difetti e in alcuni casi potreste trovarvi con sedie che si usurano di più in punti specifici.

Come si regola una sedia da gaming?

La seconda caratteristica da valutare riguarda invece le regolazioni. Per evitare di essere inchiodati come il mostro di Frankenstein, la sedia deve assolutamente essere regolabile sia in altezza, per essere adattabile allo schermo e alla vostra scrivania, sia in inclinazione, per evitare di stare troppo sbracati e per alleggerire il carico sulla schiena. Ricordate che l'altezza consigliata da terra varia a seconda della vostra altezza e deve essere sempre compresa tra i 38 e gli 55 cm. La schiena deve mantenere un angolo di 90 gradi in seduta e la distanza tra occhi e monitor consigliata è compresa tra i 50 e gli 80 cm.

Inoltre è bene che la sedia abbia anche il poggiagomiti, possibilmente configurabile sempre in altezza (anche se in 4D con le regolazioni a 360 gradi è meglio). Le braccia vanno sostenute perché il gomito pesa e tende a trascinarle verso il basso insieme alle spalle e, di conseguenza, alla schiena. Un poggiagomiti regolabile risulta fondamentale su una sedia da gaming per evitare di assumere la stessa posizione di un tirannosauro che batte sulla tastiera con le sue braccine.

Ricordate poi che la sedia non basta a salvarvi dal mal di schiena ed è necessario fare delle pause tra una sessione di gioco/lavoro e l'altra, ma soprattutto dotarsi anche di una scrivania da gaming per ottenere un equilibrio perfetto. Una sedia da gaming ultraregolabile davanti a una comune scrivania statica perde infatti la maggior parte delle sue funzionalità perché sarà sempre e comunque legata all'altezza fissa della scrivania.

Cosa deve avere una sedia da gaming?

Per il massimo della comodità, è forse meglio spendere qualche euro in più per avere i supporti per la postura. Sia il cuscino lombare per la schiena, che alleggerisce il carico sulla colonna vertebrale, sia quello per la testa che funziona proprio come il poggiagomiti ma con la testa. Dopo diverse ore al PC la testa inizia a pesare e il collo soffre nel tenerla in piedi sempre nella stessa posizione.

Un poggiatesta aiuta a ridurre il carico sulla cervicale e a far riposare il collo. Ne esistono di diverse tipologie e forme, dal semplice cuscino a quello più performante a ferro di cavallo con l'alcova per il collo. Se avete già una sedia non preoccupatevi, perché potete acquistarlo anche a parte: provate a dare un'occhiata a questi poggiatesta che possono essere comodamente inseriti su qualsiasi sedia.

I supporti possono essere di due tipi: integrati all'interno dell'imbottitura della sedia oppure rimovibili. Quelli rimovibili sono migliori perché in molti casi è possibile che vogliate toglierli per provare altre tipologie di sedute o per pulirli a parte. Quelli all'interno dell'imbottitura però sono spesso realizzati con una schiuma adattiva, simili ai cuscini memory foam per la cervicale che si usano nel letto. Questo tipo di supporti si adatta, sostiene e protegge l'equilibrio e la postura del giocatore, aiutandolo a rimanere nella posizione corretta senza sforzi e facendo in modo che la schiena cresca nel modo giusto.

Le sedie da gaming di Amazon

Amazon lo conoscete tutti: è sinonimo di qualità e velocità, e per questo lo abbiamo scelto per questa guida alle migliori sedie da gaming. I prodotti offerti sulla piattaforma sono tantissimi e di sedie da gaming se ne vedono di ogni tipo, colore e dimensione. Quello che abbiamo cercato di fare con questo articolo è però offrire solo il meglio del meglio dello store. Spesso Amazon offre alcuni prodotti che non sono proprio il massimo del settore, anche se hanno l'etichetta "Amazon choice". Nella nostra selezione troverete invece solo i prodotti che meritano davvero, quindi potete andare sicuri che quella che vi arriverà a casa sarà una sedia da gaming davvero di qualità.

Inoltre, ricordate che su Amazon c'è sempre la possibilità di iscriversi a Prime che non solo vi dà la possibilità di ricevere la sedia da gaming scelta con consegne di un giorno, ma vi dà anche accesso a una grande quantità di offerte e contenuti. Il catalogo Prime Video, centinaia di libri e fumetti per il Kindle, tutta la musica che volete; tutto questo e molto altro semplicemente con l'iscrizione al servizio Prime.

Quanto costa una sedia da gaming?

Chiudiamo con una variabile importante per ogni prodotto e non solo per le sedie da gaming Amazon. Sto parlando naturalmente del prezzo, visto che a nessuno piace essere seduto su una sedia che probabilmente costa di più del computer che ha davanti. In questo caso abbiamo selezionato una vasta gamma di prodotti che vanno da sedie economiche intorno ai 100 euro fino a prodotti che professionali che si trovano sotto i 400 euro. Parlando delle prime, si tratta di prodotti funzionali ma spesso realizzati con materiali che hanno una durabilità bassa e che tendono a rovinarsi in fretta, mentre parlando delle seconde possiamo dirvi che sono i prodotti migliori e più comodi che potete trovare sul mercato. Sedie costruite per durare oltre 10 anni e mantenere intatte le loro funzionalità e i loro materiali.

La verità (o la qualità prezzo, in questo caso) sta nel mezzo. Se volete portarvi a casa una sedia da gaming degna di questo nome, fatta di ottimi materiali e completamente regolabile, ne abbiamo scelte alcune sui 250 euro che sono in grado di farvi compagnia per tantissimo tempo. Sono sedie che hanno tutte le funzionalità di una sedie di fascia alta e rinunciano giusto a qualche chicca come il memory foam o alcune regolazioni aggiunti, come i poggiagomiti 4D. Sono comunque dei sacrifici accettabili visto il prezzo nettamente inferiore rispetto alla fascia alta, o anche se non volete perdere troppo tempo nel mercato delle sedie da gaming. La scelta finale, naturalmente, sta a voi e al vostro portafoglio. Ricordate però che un prodotto economico si paga poi in termini di durabilità, mentre un prodotto costoso si paga caro ma dura molto di più.