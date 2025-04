The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, diffusi i primi screen

Immagini del presunto remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion sono apparse sul sito ufficiale di Virtuos, studio di sviluppo noto per le sue collaborazioni. La comparsa di questi materiali, non accompagnata da alcun annuncio formale né da un trailer di presentazione, ha innescato un'ondata di speculazioni nella community dei giocatori.

Le immagini trapelate mostrano quello che sembra essere un completo rifacimento del leggendario titolo Bethesda del 2006, con una veste grafica completamente rinnovata che potrebbe sfruttare le potenzialità dell'attuale generazione di hardware. Il fatto che queste anteprime siano state pubblicate direttamente sul portale ufficiale di Virtuos conferisce loro un grado di credibilità decisamente superiore rispetto ai consueti leak anonimi che periodicamente circolano online.

Virtuos non è nuova a operazioni di questo calibro: lo studio si è specializzato negli anni in port di alta qualità e collaborazioni su titoli di primo piano, costruendosi una solida reputazione nel settore. L'affidamento della rimasterizzazione di un titolo così importante a questo team suggerisce che Bethesda e Microsoft stiano puntando su una produzione di qualità elevata, piuttosto che su un semplice aggiornamento estetico.

Un ritorno atteso da tempo

Oblivion rappresenta per molti appassionati uno dei capitoli più amati dell'intera saga The Elder Scrolls, avendo introdotto innovazioni fondamentali che hanno ridefinito gli standard dei giochi di ruolo open world. Pubblicato originariamente nel 2006, il titolo ha saputo conquistare una vasta platea di giocatori grazie al suo mondo vasto e dettagliato, ai complessi sistemi di progressione del personaggio e a una narrazione che si diramava in decine di questline diverse e memorabili.

La diffusione di queste immagini arriva in un momento particolarmente significativo per Bethesda Game Studios, che dopo il lancio di Starfield si trova nella posizione di dover gestire contemporaneamente lo sviluppo di The Elder Scrolls VI e potenzialmente altri progetti. L'affidamento del remake a uno studio esterno come Virtuos potrebbe essere una strategia per mantenere vivo l'interesse verso il franchise mentre il prossimo capitolo principale è ancora in lavorazione. Qua sotto trovate le immagini trafugate, ma chiaramente non sono alta definizione.

L'assenza di un annuncio ufficiale lascia tuttavia spazio a numerosi interrogativi. Non è chiaro, per esempio, quanto profondo sarà questo rifacimento: si tratterà di un semplice aggiornamento grafico o includerà anche revisioni al gameplay e ai sistemi di gioco? Il nome remastered potrebbe suggerire un lavoro più limitato di quanto trapelato in passato, ma staremo a vedere.

Gli indizi suggeriscono che l'annuncio ufficiale potrebbe essere imminente, forse già la settimana prossima (ma a questo punto potrebbe essere annunciato prima). Microsoft, che ha acquisito Bethesda nel 2021, potrebbe utilizzare questa operazione nostalgia per rafforzare ulteriormente il proprio catalogo Xbox Game Pass, attirando sia i veterani della serie sia nuovi giocatori che non hanno mai esplorato la provincia di Cyrodiil.

L'industria videoludica ha visto negli ultimi anni un proliferare di remake e remaster di titoli classici, ma pochi possono vantare l'importanza culturale e l'impatto che Oblivion ha avuto sul genere RPG. In questo momento non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale e capire anche le varie versioni che potrebbero arrivare.