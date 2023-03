I fan di Valve stanno vivendo un periodo ricco di temi di cui discutere. Solo qualche giorno fa, sono emersi in rete una serie di dati e citazioni di quelli che potrebbero essere i prossimi progetti in arrivo della compagnia statunitense. Oltre a sottolineare il possibile arrivo di una nuove versione di Counter Striker Global Offensive mosso dal motore Source 2, ci sono nuovi indizi anche su un probabile Left 4 Dead 3.

I fan del gioco survival co-op con gli zombie hanno più volte richiesto a gran voce un terzo capitolo, con Valve che non ha mai esaudito il desiderio dei tanti appassionati del franchise. Ora, dopo la fuoriuscita di tutta una serie di informazioni che erano nascoste all’interno del codice trafugato di Counter Strike Global Offensive, è stato fatto notare che tra quei file di gioco ce n’è uno che cita chiaramente proprio Left 4 Dead 3.

Da quando questi file sono stati resi noti pubblicamente in rete, in molti hanno iniziato a pensare che Valve sia pronta ad annunciare qualcosa di nuovo. Tutti gli indizi ci portano a credere di essere a un passo dal lancio di una nuova versione di Counter Strike Global Offensive col Source 2, ma a quanto pare l’FPS competitivo potrebbe essere in buona compagnia insieme a al nuovo terzo capitolo della serie di Left 4 Dead.

Something weird just happened again, looks like CS:GO Source 2 executables going around, someone just sent me them, and it's legit. pic.twitter.com/8vTpPNygU6 — ‎Gabe Follower (@gabefollower) March 14, 2023

Va detto che, per il momento, non ci sono ancora notizie ufficiali da parte di Valve, ma non sembra così strano pensare che la compagnia statunitense sia effettivamente pronta a tornare a pubblicare quale nuova produzione videoludica. D’altronde, dopo il lancio di Steam Deck, non è difficile credere che Valve abbia voglia di pubblicare nuovi episodio dei suoi brand più famosi.

