Legion Go S con SteamOS aumenta di prezzo prima dell'uscita

L'espansione di SteamOS segna un momento storico nel mercato dei dispositivi portatili da gaming, con Lenovo che si appresta a introdurre il primo Handheld non prodotto dalla casa madre di Steam. Il nuovo Legion Go S con SteamOS, avvistato recentemente su Best Buy, sará infatti disponibile dal 25 maggio, ma con un aumento di prezzo rispetto a quanto originariamente annunciato: il costo di partenza sarà, infatti, di 549,99 dollari, 50 dollari in più rispetto ai 499,99 promessi inizialmente dalla compagnia.

Il modello base del Legion Go S con SteamOS offre caratteristiche di tutto rispetto: display da 8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, controlli ergonomici, lettore di impronte digitali integrato nel touchpad, 16GB di RAM e il processore AMD Ryzen Z2 Go.

L'elemento davvero rivoluzionario di questo dispositivo risiede, però, nel sistema operativo preinstallato. Grazie a SteamOS, il nuovo handheld di Lenovo promette un'esperienza utente identica a quella offerta da Steam Deck, con accesso immediato a un vasto catalogo di giochi grazie al software di compatibilità Proton sviluppato da Valve.

La vera sfida sarà capire quanto SteamOS possa trasformare l'esperienza utente su hardware non Valve.

Non è la prima Legion Go S nel mercato degli handheld da gaming. Lo scorso febbraio l'azienda aveva già lanciato la versione Windows 11 dell'handheld al prezzo di 629€. Sebbene il dispositivo si fosse dimostrato solido in termini di prestazioni, le recensioni avevano evidenziato come il sistema operativo di Microsoft ne limitasse le potenzialità, oltre a considerarlo eccessivamente costoso per la scheda tecnica offerta.

In questo contesto, l'annuncio di una versione con SteamOS a 500 dollari aveva generato grande interesse. Tuttavia, con l'aumento di prezzo a 549,99 dollari (il cui prezzo in Italia risulta ancora sconosciuto), parte di quell'entusiasmo iniziale potrebbe affievolirsi, specialmente considerando che a un prezzo molto simile è possibile acquistare l'eccellente Steam Deck OLED, prodotto già affermato e consolidato.

Saranno necessari test più approfonditi per valutare quanto SteamOS possa migliorare l'esperienza d'uso del Legion Go S. Ciò che è certo è che la diffusione di più dispositivi con SteamOS rappresenta un passo importante per l'ecosistema creato da Valve, finalmente pronto ad espandersi oltre i confini di Steam Deck, inoltre, se questa variante targata Lenovo dovesse rivelarsi meritevole, il fatto che possa essere acquistata attraverso un numero di canali maggiore rispetto a Stema Deck potrebbe garantire un'ancor più maggiore espansione di SteamOS.