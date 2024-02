LEGO Halo esiste davvero, è bellissimo e ha anche il multiplayer

Non è un mistero che fosse in sviluppo un videogioco di Halo basato sui MegaBlocks, ma come svariati progetti è finito nel dimenticatoio, con buona pace degli appassionati. Un utente, però, sta dando vita a questo sogno, realizzando un gioco LEGO (e quindi non MegaBlocks) incentrato proprio su Halo.

In questa produzione firmata da una sola persona, tale "ThrillDaWill", c'è la possibilità di giocare deathmatch multiplayer utilizzando le armi e i veicoli iconici di Halo, tutti ricreati in forma LEGO. Non è comunque la prima volta che il ragazzo sviluppa progetti LEGO, basti pensare a Fallout o God of War.

A ogni modo, LEGO Halo sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori, così da dare a tutti la possibilità di provarlo. Non abbiamo ancora una data di uscita, ma certamente lo sviluppatore ci terrà informati.

Nonostante il passare degli anni, il fascino e l'appeal di Halo non si sono mai affievoliti, e progetti come LEGO Halo dimostrano che c'è ancora molto amore e interesse per questa iconica serie di videogiochi. Voi lo proverete?