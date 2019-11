Lenovo e Intel portano il futuro del gaming 8K a Lucca Comics & Games

Lenovo porta il gaming 8K in collaborazione con Intel, la redazione di Tom's Hardware e Game Time. Scoprite i dettagli della proposta di Lenovo.

Lucca Comics & Games Edizione 2019 è oramai iniziato e tra fumetti, animazione, giochi e videogiochi, troviamo anche la tecnologia di Lenovo. L’azienda è infatti sponsor tecnico dei tornei e delle attività che si svolgeranno presso la eSports Cathedral, grazie alla collaborazione con Intel e ESL Italia, che utilizzerà i PC Lenovo Legion T730 con processori Intel Core per dar vita agli epici scontri che decreteranno i campioni delle finali di Quake Pro League Stage ed Eurocup di League of Legends.

All’interno della Esports Village, inoltre, sarà presente anche Motorola, il suo nuovo moto g8 plus sarà infatti utilizzato per esperienze di gaming su smartphone. Le sei postazioni da gioco presenti all’interno dello stand Euronics, adiacente la Cattedrale, consentiranno invece di toccare con mano le ultime novità gaming firmate Lenovo, come i notebook Lenovo Legion Y740, Lenovo Legion Y540 o il desktop Lenovo Legion C530, oltre a una selezione di prodotti delle sue famiglie di monitor e accessori. La collaborazione con Euronics consentirà ai visitatori dell’evento di approfittare anche di imperdibili offerte su una selezione di PC Lenovo.

Lenovo e Intel, in collaborazione con la redazione di Tom’s Hardware e Game Time, portano in Italia per la prima volta due postazioni per giocare in 8K (ovvero 7680×4320), allestite da Roberto Buffa e disponibili unicamente a Lucca. I PC sono basati su una versione di Lenovo Legion T730 con processore Intel Core i9-9900K e una doppia GPU Nvidia. Come è ovvio, è stata anche aumentata la dissipazione interna e il wattaggio. Queste macchine da gioco possono vantare ben 30 Teraflops, ovvero cinque volte Xbox One X e il doppio rispetto a quelli di PlayStation 5, che dovrebbe assestarsi su circa 15 Teraflops. Il PC dimostra di essere una piattaforma sensibile e versatile che permette di guardare già al futuro del gaming.

“La nostra presenza a una manifestazione importante come Lucca Comics & Games vuole testimoniare in maniera concreta il nostro impegno nei confronti degli appassionati di videogiochi”, ha dichiarato Natasha Perfetti, Marketing Manager di Lenovo per l’Italia. “Se la collaborazione con ESL ci consentirà di far conoscere alcuni dei nostri prodotti di punta agli amanti degli Esport, le postazioni realizzate con Euronics e Intel ci aiuteranno a presentare a un pubblico ancora più ampio la nostra visione del presente e del futuro del gaming”.

I prodotti Lenovo presenti a Lucca Comics & Games

La versione personalizzata del Lenovo Legion, però, è unicamente un esperimento tecnico e non è in vendita al pubblico. Il vero Lenovo Legion T730 è invece un PC tower da 28 litri che offre tutto lo stile e la potenza che gli appassionati cercano in un PC da gioco, grazie a illuminazione RGB LED personalizzabile, pannello laterale trasparente, raffreddamento a liquido opzionale ed elevata potenza di elaborazione e grafica per garantire esperienze di gioco coinvolgenti: dai processori Intel Core di nona generazione e memoria Intel Optane, per accelerare l’avvio e il caricamento dei livelli nei giochi utilizzati più di frequente, a schede grafiche fino a NVIDIA GeForce RTX 2080Ti con architettura NVIDIA Turing e audio Dolby Atmos, per nuovi livelli di realismo. Tutto questo è disponibile a partire dal costo di 999.00 euro, IVA inclusa.

Se invece siete in cerca di un laptop all’avanguardia, allora dovete assolutamente optare per i Lenovo Legion serie Y, dotati di tutto ciò di cui ha bisogno un gamer appassionato: un design all’avanguardia, e tanta potenza sempre disponibile. Il modello Lenovo Legion Y540 da 15,6” pollici ha GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 2060 con architettura NVIDIA Turing, mentre il fratello Lenovo Legion Y740 da 17,3” pollici ha una potenza ancora maggiore con GPU fino a GeForce RTX 2080 Max-Q. Entrambi i modelli sono disponibili con processori fino a Intel Core i7 di nona generazione, display fino a 144Hz (HDR Dolby Vision e tecnologia NVIDIA G-SYNC opzionale solo su Lenovo Legion Y740), tastiera retroilluminata, raffreddamento Legion Coldfront con sistema termico a doppio canale, SSD NVMe e altoparlanti Dolby Atmos con Dolby Sound Radar. Lenovo Legion Y540 è disponibile in Italia a partire da 1599,00, euro IVA inclusa. Lenovo Legion Y740 è disponibile in Italia a partire da 2.499,00 euro, IVA inclusa.

Il PC Lenovo Legion C530 Cube è un desktop ultracompatto da 19 litri, che offre un’esperienza di gioco simile a quella di un desktop tower, ma in un formato molto più portatile. È equipaggiato con processori Intel Core di nona generazione, scheda grafica fino a NVIDIA GeForce RTX 2070 con architettura NVIDIA Turing audio dinamico con Dolby Atmos e sistema termico a doppio canale per eliminare il calore all’interno. Il design con pannello superiore trasparente e illuminazione interna si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente, per diventare il vero centro dell’intrattenimento domestico. Lenovo Legion C530 Cube è disponibile a partire da 899,00 euro IVA inclusa.

moto g8 plus offre la migliore esperienza fotografica mai vista su un modello moto g, integrando un sistema di fotocamera intelligente Quad Pixel, quattro volte più sensibile in caso di scarsa illuminazione, per assicurare che ogni scatto sia sempre nitido e vivace. Con moto g8 plus puoi vivere un’esperienza ancora più immersiva grazie al display Max Vision FHD+ da 6,3″ in formato 19:9. I doppi altoparlanti stereo Dolby producono un suono due volte più potente con bassi del 50% più profondi per un’esperienza audio ancora più coinvolgente. La batteria da 4.000 mAh raggiunge 40 ore di autonomia. Anche lo spazio non manca sul nuovo moto g8 plus con 64 GB di ROM e 4 GB di RAM. moto g8 plus sarà disponibile in Italia da novembre a partire da €269,99.