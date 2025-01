Lenovo Legion Go S è ufficiale, una versione avrà SteamOS

Il colosso tecnologico Lenovo ha presentato una serie di nuovi dispositivi portatili per il gaming, tra cui il Lenovo Legion Go S, il primo pc handheld al mondo con licenza ufficiale SteamOS, e un prototipo avanzato del Lenovo Legion Go. L'annuncio è stato fatto da Jun Ouyang, Vicepresidente Senior e Direttore Generale del Segmento Consumer di Lenovo, durante un evento al CES 2025 dedicato alle novità dell'azienda nel settore del gaming.

Il Lenovo Legion Go S da 8'' è un dispositivo portatile Windows che permette di giocare ovunque. Dispone di un display touch PureSight da 8" WUXGA 16:10 a 120Hz, processori AMD Ryzen dedicati, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e una batteria da 55,5 Whr. Con un peso di soli 730 g, è progettato per essere facilmente trasportabile.

Abbiamo poi una variante di questo dispositivo, il Lenovo Legion Go S - Powered by SteamOS, è il primo "portatile" al mondo con licenza ufficiale per il sistema operativo di Valve. Offre funzionalità come salvataggi in cloud, Remote Play e accesso completo a Steam Store e Library.

Lenovo ha anche svelato un prototipo avanzato del Lenovo Legion Go 8.8", evoluzione del modello presentato all'IFA 2023 (e acquistabile su Amazon). Questo nuovo dispositivo promette specifiche di alto livello:

Processore AMD Ryzen Z2 Extreme con grafica RDNA 3.5

Fino a 32 GB di RAM LPDDR5X a 7500 Mhz -

Display OLED PureSight da 8,8" 16:10 144Hz con 500 nit di luminosità e supporto VRR

Controller Lenovo Legion TrueStrike migliorati ergonomicamente

Capacità di archiviazione SSD fino a 2 TB - Batteria da 74 Whr

Jun Ouyang ha dichiarato: "La visione di Lenovo per il gaming è sempre stata quella di offrire la tecnologia più potente e innovativa, permettendo ai giocatori di giocare al meglio, come se fossero dei veri professionisti". Ha aggiunto che queste innovazioni sono pensate per "i giocatori competitivi e gli studenti con una passione per il videogioco, offrendo le prestazioni, l'adattabilità e la versatilità necessarie per eccellere sia nel gioco che in campi accademici come le STEM".

Con questa nuova linea di prodotti, Lenovo punta a ridefinire l'esperienza di gioco portatile, combinando prestazioni elevate, design innovativo e software all'avanguardia. L'azienda si propone di spingere i giocatori a "superare i propri limiti e raggiungere i loro obiettivi", offrendo dispositivi in grado di adattarsi a diverse esigenze, dal gaming competitivo allo studio.

Il lancio ufficiale di questi nuovi dispositivi è previsto per il 2025, con Lenovo che promette di continuare a perfezionare e migliorare i prototipi in base al feedback dei fan e alle esigenze del mercato. Gli appassionati di gaming possono quindi aspettarsi un'evoluzione significativa nel campo dei dispositivi portatili per videogiochi nei prossimi anni, con Lenovo in prima linea nell'innovazione del settore.