Lenovo sostiene il gaming inclusivo e accessibile

In vista della Milan Games Week & Cartoomics, Lenovo ha presentato i suoi progetti innovativi nel campo dell'accessibilità gaming ed eSports presso lo Spazio Lenovo a Milano a cui eravamo presenti. Questa iniziativa, frutto della collaborazione con esperti, sottolinea l'impegno di Lenovo nel promuovere una società digitale inclusiva, connessa e sicura.

Secondo dati recenti, più del 79% delle persone con disabilità in Italia afferma di non partecipare attivamente a attività sociali, evidenziando una carenza significativa nella qualità del tempo libero per questa parte della popolazione. Inoltre, esiste un notevole divario nell'accessibilità digitale: solo il 59% delle persone con disabilità, con limitazioni lievi o moderate, ha accesso a Internet, e questa percentuale diminuisce al 36% per coloro con limitazioni gravi.

In risposta a questo scenario, nasce l'iniziativa "Videogames ed eSports Accessibili per Tutti", un progetto di studio e sperimentazione di tecnologie assistive per il gaming, realizzato in collaborazione tra la Fondazione ASPHI Onlus, la Fondazione FightTheStroke, con il supporto di Lenovo Foundation e Fondazione Mazzola. L'iniziativa coinvolge persone con diverse disabilità, famiglie, associazioni e operatori della riabilitazione, consentendo loro di esplorare strumenti assistivi che rendono possibile il gaming per bambini, ragazzi e adulti con disabilità.

Il progetto si è svolto in cinque tappe in tutto il paese, coinvolgendo oltre 50 persone con disabilità, prevalentemente bambini tra i 6 e i 13 anni. I risultati sono stati incoraggianti, evidenziando miglioramenti nell'apprendimento, benessere e partecipazione.

Cristina Manfredini, Segretario Generale di Fondazione ASPHI Onlus, ha dichiarato: "La missione di ASPHI è diffondere competenze sul digitale accessibile e accompagnare processi di innovazione nei servizi per la disabilità. Il nostro impegno futuro è quello di rafforzare la community e ampliare la ricerca, coinvolgendo centri di riabilitazione, scuole, cooperative e associazioni interessate a sperimentare le potenzialità del videogioco e degli eSports come strumento di partecipazione, benessere, divertimento e apprendimento."

Francesca Fedeli, Presidente della Fondazione FightTheStroke, ha sottolineato l'importanza di questa alleanza: "Siamo orgogliosi di aver dimostrato che ognuno può giocare a modo suo, adattando il contesto di vita ed eliminando le barriere, anche grazie all'utilizzo saggio della tecnologia. Le sperimentazioni portate a termine ci hanno permesso di rivendicare il diritto alla comunicazione dei bambini con disabilità e la promozione del gaming per l'apprendimento, la socialità e la pratica sportiva."

Secondo il recente rapporto sugli eSports in Italia, realizzato da IIDEA, 475.000 persone seguono quotidianamente eventi eSports, mentre il bacino di utenza si espande a circa 1.620.000 persone se si considerano coloro che seguono tali eventi più volte a settimana. Le motivazioni che spingono i fan ad appassionarsi agli eSports riguardano principalmente l'intrattenimento, l'aggregazione e l'appartenenza a una community.

Gli eSports diventano anche un terreno inclusivo attraverso l'iniziativa Lega Scolastica Esports (LSE), il primo campionato eSports rivolto agli istituti superiori. Supportato da Lenovo, LSE si impegna a contrastare l'abbandono scolastico, promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica e sviluppare competenze vitali per il futuro digitale.

Manuela Lavezzari, Education Marketing Director e DE&I Board Member, EMEA, Lenovo, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nell'offrire tecnologia intelligente per tutti, dando la priorità all'inclusività e considerando le diversità della clientela e delle community.

Lenovo sarà presente alla Milan Games Week & Cartoomics con le ultime novità di Lenovo Legion e LOQ, inclusi dispositivi come Legion Go, il primo dispositivo portatile Windows gaming di Lenovo. Inoltre, durante l'evento, sarà possibile iscriversi alla Legion Community, diventando membri della prima community Lenovo Legion al mondo.