Lies Of P Overture durerà quasi quanto il gioco principale

La città di Krat sta per svelare nuovi oscuri segreti. Il DLC "Overture" di Lies of P promette di espandere significativamente l'universo del gioco base, offrendo ai giocatori un'esperienza che potrebbe richiedere fino a 20 ore per essere completata. Durante un'intervista rilasciata al GDC 2025, il direttore del gioco Jiwon Choi ha rivelato dettagli importanti su questa espansione che non rappresenta semplicemente un contenuto aggiuntivo, ma un tassello fondamentale per completare la visione originale del team di sviluppo.

L'espansione Overture ci porterà indietro nel tempo, permettendoci di vivere in prima persona il famigerato massacro dei burattini che ha segnato la storia di Krat. I giocatori seguiranno anche il percorso vendicativo di Lea in un'avventura che promette di essere ricca di nuovi boss, armi e aree totalmente inedite da esplorare.

"Overture non è un elemento completamente separato dal gioco base", ha spiegato Choi attraverso un interprete. "C'è molta interconnessione tra i due. Sviluppare l'espansione è stato, per noi, un'immenso sforzo atto a completare l'esperienza di Lies of P, è stato impegnativo ma volevamo concludere questo capitolo della storia".

Quando si parla di dimensioni dell'espansione, Choi è stato chiaro: "Per un giocatore esperto di Lies of P, stimiamo che Overture richiederebbe circa 20 ore, ovviamente potrebbero essere di più ma tutto dipende da come lo si gioca e da quanto si è pratici con il genere". Per contestualizzare, secondo HowLongtoBeat, una partita media di Lies of P, includendo una buona parte dei contenuti secondari, richiede circa 30 ore per essere portata a termine.

La portata di questo DLC appare quindi notevole, quasi paragonabile a tre quarti del gioco originale. Non a caso, Choi aveva precedentemente definito questa espansione come l'equivalente videoludico di un Director's Cut, una sorta di "Developer's Cut" che include elementi che non avevano trovato spazio nel gioco base.

Visioni incompiute e nuove opportunità

Overture nasce da un mix di nuove idee, elementi suggeriti dal feedback dei giocatori e concetti originali che il team non era riuscito a implementare nel gioco base a causa di vincoli produttivi. "Quando abbiamo rilasciato il gioco base, abbiamo dovuto stabilire delle priorità per garantire la migliore qualità possibile", ha spiegato Choi. "Non potevamo consegnare tutto in una volta perché volevamo assicurarci che ciò che potevamo offrire avesse la migliore qualità".

Il successo di Lies of P ha rappresentato una svolta importante. "Quando abbiamo rilasciato il gioco base, abbiamo ricevuto molti ottimi feedback e una meravigliosa accoglienza da parte dei fan, e questo ci ha dato la possibilità di offrire davvero tutto ciò che volevamo in un'espansione. Era un'idea che si stava formando mentre sviluppavamo il gioco base".

Guardando il recente trailer di Overture, ricco di sequenze di combattimenti con i boss, viene naturale chiedersi se il DLC presenterà una densità di boss maggiore rispetto al gioco principale. Pur non volendo entrare nei dettagli specifici sul rapporto tra volume e intensità, Choi ha condiviso l'obiettivo del team: "Ciò su cui ci siamo davvero concentrati è che, una volta completata l'esperienza di Overture, speriamo che la vostra conclusione sia: 'Gli sviluppatori hanno davvero cercato di ampliare la gamma di esperienze e di incontri con i boss che si possono vivere in questo gioco'".

La direzione creativa di Neowiz Games e Round8 Studio sembra chiara: non limitarsi ad aggiungere contenuti, ma completare una visione artistica che, per necessità produttive, era rimasta parzialmente inespressa nel gioco originale. Mentre i fan attendono con impazienza di visitare la Krat del passato, si vocifera già che il prossimo progetto del team sarà un survival horror fantascientifico, lasciano intendere che quanto lasciato intendere nella scena "post-credit"di Lies Of P riceverà un proseguo in un futuro ancora non definito.