Life is Strange compie 10 anni: ecco i migliori giochi simili che dovresti provare

La serie Life is Strange ha compiuto da qualche giorno 10 anni: uscita il 30 gennaio del 2015, l'opera di Don't Nod è riuscita a guadagnarsi un posto d'onore nel cuore dei videogiocatori, tanto che ancora oggi viene considerata una delle migliori produzioni di genere narrativo sul mercato. Se, quindi, siete tra i tantissimi fan dell'avventura di Max e Chloe e volete scoprire qualche titolo simile siete nel posto giusto, perché in questo articolo scoprirete una selezione di videogiochi che potrebbero fare al caso vostro e che vi assicuriamo non vi deluderanno assolutamente.

Ovviamente, oltre ai giochi in questa lista ci sono anche tutti gli altri capitoli della serie Life is Strange, in cui vi consigliamo particolarmente Life is Strange: Before the Storm e True Colors. Se non avete giocato a quelli, dunque, andate a recuperarli prima di passare al resto!

Beyond: Two Souls

Sviluppatore: Quantic Dream

Disponibile su: PS4/5, PC

Beyond: Two Souls è un’avventura cinematografica che mette al centro le scelte del giocatore, influenzando direttamente la trama e portando a molteplici finali. Interpreterete Jodie, una giovane con un legame misterioso con un’entità chiamata Aiden. Il gioco alterna tra le prospettive di Jodie e Aiden, creando un’esperienza unica. Con un cast stellare che include Elliot Page e Willem Dafoe, questo titolo offre una storia emozionante e piena di decisioni difficili, perfetta per chi ama i giochi narrativi.

Gone Home

Sviluppatore: Fullbright

Disponibile su: PC, Xbox One/Series X|S, PS4/5, Nintendo Switch

Gone Home è un’esperienza di esplorazione in prima persona che ruota attorno alla scoperta di segreti familiari. Nel ruolo di Katie, tornate a casa dopo un lungo viaggio all’estero, solo per scoprire che la vostra famiglia è scomparsa. Attraverso lettere, oggetti e registrazioni, dovrete ricostruire la storia della vostra famiglia, affrontando temi come le relazioni, la crescita personale e i conflitti interiori - ecco il riferimento a Life is Strange -. Insomma, un gioco perfetto per chi ama i misteri e le storie intime.

Last Day of June

Sviluppatore: Ovosonico

Disponibile su: PC, PS4/5, Nintendo Switch

Last Day of June è una storia commovente che esplora il tema dell’amore e della perdita. Nel ruolo di Carl, cercherete di cambiare il corso degli eventi dopo un tragico incidente che ha stravolto la vostra vita. Con uno stile artistico unico e una colonna sonora emozionante, questo gioco offre un’esperienza breve ma intensa, ideale per chi cerca una narrazione profonda e coinvolgente.

The Wolf Among Us

Sviluppatore: Telltale Games

Disponibile su: PC, Xbox One/Series X|S, PS4/5

Basato sulla serie di graphic novel Fables, The Wolf Among Us segue le indagini di Bigby Wolf, il lupo cattivo delle fiabe, ora sceriffo di Fabletown. Il gioco combina elementi noir e fantasy, con scelte che influenzano il corso della storia. Con personaggi affascinanti e una trama ricca di colpi di scena, è un’ottima scelta per chi ama i giochi narrativi con un tocco di mistero.

Until Dawn (originale o remake)

Sviluppatore: Supermassive Games

Disponibile su: PS4/5, PC

Until Dawn è un horror interattivo in cui ogni decisione può determinare la sopravvivenza dei personaggi. Dovrete seguire le vicende di otto amici bloccati in una remota località di montagna, mentre un misterioso assassino li terrorizza. Con un cast di attori famosi (tra cui Rami Malek) e una trama che ricorda i classici film slasher, questo gioco è perfetto per chi ama le storie ad alto tasso di adrenalina. Inoltre, da qualche mese è uscita una versione remake con grafica aggiornata, per quanto anche l'originale si difenda ancora benissimo.

Quantum Break

Sviluppatore: Remedy Entertainment

Disponibile su: PC, Xbox One/Series X|S

Quantum Break combina azione e narrazione, con un sistema di scelte che influenzano la trama. Interpreterete Jack Joyce, un uomo che acquisisce poteri di manipolazione temporale dopo un esperimento fallito. Con una struttura che ricorda una serie TV e una trama ricca di colpi di scena, questo gioco è ideale per chi cerca un’esperienza più dinamica ma comunque narrativamente solida.

The Walking Dead (Telltale)

Sviluppatore: Telltale Games

Disponibile su: PC, Xbox One/Series X|S, PS4/5

La serie The Walking Dead di Telltale è un vero e proprio capolavoro narrativo, con scelte che hanno conseguenze profonde sulla trama e sui personaggi e che, vi avvisiamo, vi faranno piangere. Dovrete seguire le vicende di Lee Everett e della giovane Clementine in un mondo devastato dagli zombie. Con una storia emozionante e personaggi indimenticabili, questo gioco è un vero must per gli amanti dei giochi narrativi.

Oxenfree

Sviluppatore: Night School Studio

Disponibile su: PC, Xbox One/Series X|S, PS4, Nintendo Switch, iOS, Android

Oxenfree è un’avventura dai temi soprannaturali che segue un gruppo di amici su un’isola misteriosa. Con un sistema di dialoghi dinamico e una trama piena di colpi di scena, il gioco esplora temi come l’amicizia e la crescita personale. Con uno stile visivo unico e una narrazione coinvolgente, Oxenfree è un’esperienza indimenticabile per chi ama le storie ben raccontate.