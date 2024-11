Apex Legends, vediamo le novità della nuova stagione "From the Rift"

Apex Legends sta per accogliere la sua venticinquesima stagione chiamata "From the Rift", una season che introduce importanti aggiornamenti al gioco (quasi da cambiarlo totalmente).

Questa stagione porta, infatti, fondamentali cambiamenti al gameplay e all'equilibrio delle squadre. Abbiamo assistito a una presentazione a porte chiuse che illustra proprio tutti i cambiamenti che arriveranno nel popolar battle royale di Electronic Arts e Respawn Entertainment.

La nuova Lifeline

Lifeline è uno dei personaggi più importanti e famosi dell'intero gioco (e uno dei primi presenti all'uscita del titolo stesso). A distanza di 5 anni, il team ha deciso di rivederlo completamente. Ora il suo D.O.C. guarisce gli alleati nelle vicinanze e può essere assegnato per seguirli (così da poter magari mandare in avanscoperta qualcuno).

L'abilità passiva permette ora a Lifeline di sfruttare il D.O.C. per planare alcuni secondi da altezze elevate, mentre la sua nuova abilità Ultimate le permette di lanciare D.O.C. per attivare un sistema di scudo Halo a 360 gradi che blocca i proiettili e fornisce guarigione rapida ai giocatori all'interno.

Le altre novità

L'altra grande novità riguarda alcuni nuovi vantaggi che riceveranno le leggende di supporto. Il perk Heal Expert permette loro di muoversi più velocemente durante la guarigione, mentre il perk Revive Speed consente di rianimare gli alleati più rapidamente e con rigenerazione della salute.

Abbiamo poi le nuove Rift Relics che introducono armi potenti come l'EPG-1 Launcher con munizioni infinite e il Bocek potenziato. Si potranno utilizzare hop-up esotici come il Lifesteal, che guarisce con ogni colpo e riempie istantaneamente salute e armatura con colpi alla testa o i Boost Kit che offrono abilità che piegano la realtà, creando dei vantaggi non indifferenti durante gli scontri.

Infine è stata introdotta la Raptor's Claw che non è altro che una nuova arma da mischia cosmetica che sarà disponibile nel Void Mercenary Store dall'11 maggio al 7 gennaio. Per chi non riuscirà a prenderla, niente paura, perché si sposterà nel Mythic Shop subito dopo.

Battle Pass "From the Rift"

Il nuovo Battle Pass offre ricompense a tema "scienza folle". Al livello 40, i giocatori sbloccheranno la skin leggendaria "Star Cluster" per Ash. Al livello 60, sarà disponibile il Mozambique reattivo "Energy Flux". Altre ricompense includono skin leggendarie per Caustic, emote, banner e charm per le armi.

Sono disponibili anche versioni Ultimate e Ultimate+ del Battle Pass, che offrono ricompense istantanee come Crafting Metals, Apex Packs e livelli aggiuntivi del Battle Pass. La versione Ultimate+ include anche varianti di skin leggendarie per Ash e Caustic.