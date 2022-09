Con la Tokyo Game Show 2022 ormai alle porte, molte delle grandi compagnie videoludiche stanno sfornando annunci su annunci. Giusto ieri abbiamo assistito a un Nintendo Direct e a uno State of Play, il tutto a poche ore di distanza, e oggi è toccato a SEGA che, insieme a Ryu Ga Gotoku Studio, ha realizzato un mini evento digitale tutto dedicato al futuro della saga di Yakuza. Il pezzo forte è stato senza dubbio Like a Dragon 8, il nuovo capitolo principale della saga.

L’annuncio è arrivato qualche istante fa, quando SEGA ha pubblicato in rete il primo trailer ufficiale di Like a Dragon 8. Come possiamo notare, la saga è ora passata a una nuova nomenclatura, passando da Yakuza a Like a Dragon. Nel trailer si vede molto poco, ma quel che è stato mostrato riempirà il cuore degli appassionati di questo franchise di gioia ed entusiasmo.

Il filmato d’annuncio si apre con una meravigliosa vista del quartiere di Kamurocho, dove poco dopo appare la silhouette di Ichiban, il nuovo protagonista della saga. Bastano pochi passi, però, affinché una nuova figura misteriosa si unisca all’eroe. Ecco che in pochi secondi la seconda silhouette si svela, lasciandoci a bocca spalancata per il ritorno di Kazuma Kiryu, lo storico protagonista della prima saga.

Like a Dragon 8 non vedrà la luce prima del 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC. Oltre a questo nuovo capitolo principale, Ryu Ga Gotoku è tornata a mostrare anche Like a Dragon Ishin: il remake del prequel ambientato nel Giappone feudale, ma le sorprese non sono finite qui. Ad aggiungersi a questi nuovi capitoli del franchise c’è anche Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: un nuovo titolo che ci racconterà il periodo di vita di Kiryu che va dal finale di Yakuza 6 all’inizio di Yakuza Like a Dragon.