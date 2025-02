Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: guida ai trofei

Qualcuno sentiva la mancanza del cane pazzo di Shimano? Noi si, seppur con qualche riserva come detto in fase di recensione! L'uscita di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii permette, dopo anni, ai fan di rimettere le mani virtuali sulla figura di Goro Majima, uno dei personaggi più amati della saga e uno dei interessanti di tutto il mondo costruito dal RGG Studio. Se sei stanco di esplorare le Hawaii per conto tuo e non vedi l'ora di ottenere il trofeo di Platino di Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sei arrivato nell'articolo giusto!

BISOGNA TIRARE AVANTI

Completa il capitolo finale

CANE PAZZO LEGGENDARIO

Hai ottenuto 60 tecniche

LEGGENDE DEL MARE

Hai raggiunto il rango di Leggende del mare

Per ottenere questo rango è necessario ottenere 250.000 punti reputazione totali; attenzione che esattamente come nei due precedenti capitoli della saga il rango massimo si ottiene anche senza completare TUTTE le attività.

RICORDA I PIRATI DELLA GORO!

Sconfiggi il leader delle bandiere del diavolo

Per ottenere questo trofeo è necessario sconfiggere il capitano delle bandiere del diavolo dopo aver battuto tutti gli altri ufficiali!



LEGGENDA DEL COLISEUM

Sconfiggi i pirati di Amon

Questo trofeo si sblocca completando tutti gli scontri del colosseo, completando la side story delle bandiere del diavolo e completando anche l'ultimo match, stavolta contro i più forti pirati che abbiano mai solkato i mari.

NAUFRAGO

Completa il capitolo 1

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)



CUORE DI TENEBRA

Completa il capitolo 2

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

IL VECCHIO E IL MARE

Completa il capitolo 3

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)

L'ISOLA DEL TESORO

Completa il capitolo 4

(Si sblocca proseguendo nella trama principale)



CANE PAZZO ALLE PRIME ARMI

Hai ottenuto 10 tecniche

(autoesplicativo)

DELINQUENTI DI MARE

Hai raggiunto il rango di Delinquenti di mare

ADDIO, VECCHIO ME

Hai ottenuto 20 capi di abbigliamento diversi

(autoesplicativo)

CANE PAZZO POTENTE

Hai ottenuto 20 tecniche

(autoesplicativo)

PIRATI FAMIGERATI

Hai raggiunto il rango di Pirati famigerati

DISTRUTTORE DI BARILI

Hai distrutto un totale di 1500 barili al centro di baseball Bang Bang

Il Bang Bang Batting Center si trova a Madlantis e si sblocca durante il corso del capitolo 2; per ottenere questo trofeo è semplicemente necessario giocarlo fino a distruggere un totale di 1500 barili. È possibile scoprire il numero di barili dal menu dedicato!

ESTROVERSO INCONTENIBILE

Hai fatto amicizia con 50 persone tramite Aloha Links

BENVENUTO TRA I PIRATI DELLA GORO!

Hai reclutato 30 membri per i Pirati della Goro

A partire dal capitolo 2 è possibile reclutare nuovi membri per la propria ciurma semplicemente esplorando e interagendo con gli NPC, completando alcune quest o sconfiggendoli in una battaglia. I possibili membri della ciurma sono flaggati sulla mappa, elemento che li rende riconosibili in maniera molto semplice ed hanno tutti requisiti piuttosto diversi. Ci sono 107 possibili membri sparsi per il gioco, motivo per cui per ottenere questo trofeo è necessario inglobarne un numero molto piccolo.

CORSARI TEMUTI

Hai raggiunto il rango di Corsari temuti

CACCIATORE DI TESORI PRINCIPIANTE

Hai ottenuto 10 tesori diversi

GIRO PANORAMICO

Hai completato 10 storie secondarie

AGGANCIO E RACCOLTA

Hai catturato 30 pesci e insetti con l'uncino con catena

MODAIOLO

Hai ottenuto 50 capi di abbigliamento diversi

RESA DEI CONTI A ROKKA ISLAND

CACCIATORE DI TAGLIE

Hai completato 20 missioni taglia

PIRATA FESTAIOLO

Hai giocato a 10 minigiochi differenti

All'interno del gioco ci sono ben 21 minigiochi e 4 di questi servono per dei trofei specifici; ecco la lista compelta dei minigiochi presenti:

Bang Bang Batting Center Poker Blackjack Shogi Karaoke Koi-Koi Oicho-Kabu Darts Pool Mahjong Crazy Delivery Dragon Kart Sicko Snap Golf Fighting Vipers 2 Virtua Fighter 3 Sega Racing Classic 2 SpikeOut FE Ocean Hunter UFO Catcher Master System

DITA STILOSE

Hai indossato gli anelli su tutte e dieci le dita contemporaneamente

AMANTE DEL MONDO ANIMALE

Hai ottenuto 7 animali domestici

All'interno del capitolo 1 si sblocca il Goro Kingdom e durante il corso dei capitoli della storia principale si sbloccano 3 diversi animaletti domestici; per ottenere i restanti basta acquistarli agli appositi negozi rintracciabili per le mappe con il segnalino a forma di impronta di animale.

RICORDI DI HONOLULU

Hai scattato 30 foto diverse per il Photo Rally

PIRATA ERUDITO

Hai ottenuto 5 certificati dall'Istituto professionale Ounabara

A partire dal capitolo 2 è possibile trovera presso la mappa delle Hawai la Ounabara Vocational School, dopo aver completato la substory "The Smartest Pirate Crew". Basta completare 5 esami diversi per sbloccare il trofeo in questione.

CANTI DEI MARI

Ti sei divertito con il karaoke sul ponte della Goromaru

È possibile partecipare al karaoke a partire dal capitolo 2 della storia, dopo che Clark e Julie hanno "potenziato" la nave.

CANE PAZZO FEROCE

Hai ottenuto 40 tecniche

(autoesplicativo)

CECCHINO DI RAZZI

Hai affondato 5 navi nemiche con il lanciarazzi

(autoesplicativo)

I PIRATI DELLA GORO IN PARTENZA!

Hai reclutato 50 membri per i Pirati della Goro

Ci sono 107 membri totali della ciurma, ne è richiesta meno della metà per questo trofeo quindi forza e coraggio!

AMANTE DELLO SCIABOOMERANG

Hai usato lo Sciaboomerang sui nemici 100 volte

Lo sciamoboomer è una delle abilità dello stile delinquente di mare e si sblocca durante il corso del capitolo 2.

APPASSIONATO DI PISTOLE

Hai usato la pistola contro i nemici 50 volte

La pistol è una delle abilità dello stile delinquente di mare e si sblocca durante il capitolo 2.

IL PIÙ GRANDE FAN DI JULIE-CHAN

Hai creato tre diversi cannoni presso l'Officina di Julie

(autoesplicativo)

NUOVA STELLA DEL COLISEUM

Ha vinto 10 incontri diversi nel Pirates' Coliseum

Il coliseum si sblocca alla fine del capitolo 2 e chiede al giocatore di affrontare le barche degli avversari durante il corso di più match. Completarne dieci permette al giocatore di ottenere risorse esclusive: completarle tutte permette invece di affrontare i pirati di Amon!

ESPERTO DELL'UNCINO CON CATENA

Hai usato l'uncino con catena sui nemici 50 volte

L'uncino con catena è una delle abilità dello stile delinquente di mare e si sblocca durante il capitolo 2.

PIRATA AD ALTA VELOCITÀ

Hai vinto 3 coppe diverse di Dragon Kart

Direttamente da Yakuza: Like a Dragon, il Dragon Kart è un minigioco che si sblocca durante il capitolo 2 completando la substory corrispondente. Per "vincere" una coppa basta arrivare tra i primi 3.



LEGAMI TRA RAGAZZI

Hai vissuto tutti i Legami di bevute di Noah

A partire dal capitolo 2 è possibile interagendo con Noah effettuare i legami di bevute; questi si sbloccano dopo aver completato 10 chiacchierate con vari NPC sparsi per il mondo di gioco che sono segnati sulla mappa. Completando tutte e 30 le chiacchierate sarà possibile ottenere questo trofeo.

INFLUENCER

Hai ottenuto 100 capi di abbigliamento diversi

(autoesplicativo)

MAJIMA OVUNQUE

Hai creato un totale di 56 cloni

I cloni sono creati da Majima premendo il tasto R2 quando la barra dedicata è carica al massimo mentre si sta utilizzando lo stile Delinquente di mare; inizialmente si possono evocare un massimo di 2 doppioni per volta ma andando avanti è possibile crearne fino a un massimo di 4 per volta.

AVVENTURIERO DI ISOLE

Hai completato 10 isole diverse

(autoesplicativo, si completa automaticamente andando avanti nella storia e partecipando a qualche missione secondaria)

SPOSTAMENTI VOLANTI

Ti sei spostato usando l'uncino con catena 20 volte

(autoesplicativo)

SENZA CONTARE LE TUE

Hai ottenuto 2 sfere

All'inizio del capitolo 3 attiverete automaticamente la substory "When You Wish Upon Some Balls"; trovando 2 di queste palle è possibile ottenere il trofeo. Le più semplici da trovare si trovano sul poster sul retro del Wan Shang Tong Herbal Medicine e addosso al ninja presente sull'insegna dello Shinobi Sushi. Tutte le altre palle le potrete trovare sulla nostra guida dedicata.

RESA DEI CONTI AD ATALI ISLAND

Sconfiggi il primo ufficiale delle bandiere del diavolo

Per ottenere questo trofeo è necessario iniziare la side story corrispondente durante il corso del capitolo 2, raggiungere il rango 2 del pirata e ottenere almeno 70 bandiere.

STORIA PRINCIPALE? COS'È?

Hai completato 20 storie secondarie

(autoesplicativo)

LA MIA GLORIOSA GOROMARU

Hai ottenuto 50 componenti per la personalizzazione della Goromaru

A partire dal capitolo 2, a Madlantis, è possibile acquistare i pezzi per personalizzare la Goromaru. Ci sono un totale di 74 pezzi diversi che si possono trovare in game e la maggioranza si possono ottenere completando minigiochi e scambiando i punti di questi ultimi con chi di dovere.

CACCIATORE DI TESORI ESPERTO

Hai ottenuto 40 tesori diversi

(autoesplicativo)

RESA DEI CONTI NEL PARADISO DEL GELO

Sconfiggi il secondo ufficiale delle bandiere del diavolo

Per sbloccare la quest secondaria che permette di sconfiggere questo ufficiale è necessario raggiungere il rango 7 del Pirata od ottenere almeno 260 bandiere.

RESA DEI CONTI NEL PARADISO DELLE FIAMME

Sconfiggi il secondo ufficiale delle bandiere del diavolo

Per sbloccare la quest secondaria che permette di sconfiggere questo ufficiale è necessario raggiungere il rango 3 del Pirata od ottenere almeno 130 bandiere.



ASSO DEL COLISEUM

Ha vinto 20 incontri diversi nel Pirates' Coliseum

Autoesplicativo

PIRATI DELLA GORO, FORZA! FORZA! FORZA!

Hai reclutato 80 membri per i Pirati della Goro

(autoesplicativo anche questo)

SUPER CACCIATORE DI TAGLIE

Hai completato 50 missioni taglia

LA MINATO GIRL DEI MIEI SOGNI

Hai fatto festa con le Minato Girls e hai trovato il vero amore

CAPITANO FOLLE

Hai completato tutti i percorsi di Crazy Delivery

Crazy Delivery è un minigioco simile a Crazy Taxi disponibile a partire dal capitolo 2 che si sblocca ttraverso la substory "Stay Crazy". I primi 3 percorsi si trovano all'angolo di Sunset St. e Downtown St, i 4 percorsi rimanenti invece si trovano presso Aloha St.

PIRATA CASALINGO

Hai cucinato tutte le ricette

Per ottenere tutte quante le ricette è necessario raggiungere il livello chef 24 e acquistare l'abilità Goro Goro Booze Master. Una volta fatto questo basta superare il capitolo 2 e acquistare i vari animali domestici per sbloccare l'ultima ricetta.

MAESTRO DEL COLISEUM

Ha vinto 30 incontri diversi nel Pirates' Coliseum

(autoesplicativo)

LEGAMI TRA UOMINI

Hai vissuto tutti i Legami di bevute con la ciurma

Questo trofeo si ottiene completando tutti i legami di bevute con i 4 membri dell'equipaggio; ogni membro dell'equipaggio ha 5 chiacchierate da completare per poi arrivare alla bevuta finale; queste si svolgono in acqua tra un punto e l'altro della mappa!

INTERVENTO DIVINO

Evoca le divinità suonando strumenti oscuri 30 volte

Per ottenere questo trofeo è necessario suonare gli strumenti oscuri per un totale di 30 volte!



L'UOMO CHE EVOCAVA LE DIVINITÀ

Hai suonato tutti gli strumenti oscuri

Per ottenere questo trofeo è necessario suonare tutti gli strumenti oscuri; questi si utilizzano tenendo premuto R2 e premendo il tasto corrispondente una volta che la barra della pazzia è carica mentre si è nello stile del delinquente di mare. I vari strumenti si sbloccano completando le quest secondarie legate alle bandiere del diavolo e sconfiggendo i vari sottoufficiali.

LEGGENDA DEL COLISEUM

