Like a Dragon: requisiti PC per Yakuza hawaiani

SEGA ha rivelato i requisiti di sistema per la versione PC di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, atteso spin-off della popolare serie action RPG. Il gioco, in uscita il 21 febbraio, richiederà configurazioni hardware relativamente accessibili per girare su Windows.

Per la configurazione minima, che permetterà di giocare a 1080p e 30 fps con dettagli bassi, sarà sufficiente un processore Intel Core i5 3470 o AMD Ryzen 3 1200, 8 GB di RAM e una scheda video NVIDIA GTX 1650, AMD RX 560 o Intel A380. Per la configurazione raccomandata, che punta a 1080p e 60 fps con dettagli alti, serviranno invece un Intel Core i7 4790 o AMD Ryzen 5 1600, 16 GB di RAM e una NVIDIA RTX 2060, AMD RX 5700 o Intel A750.

In entrambi i casi sono richiesti 56 GB di spazio su disco e Windows 10 versione 1909 o successiva. Questi requisiti suggeriscono che il gioco dovrebbe girare fluidamente sulla maggior parte dei PC di fascia media, in linea con l'ottimizzazione vista nel precedente capitolo della serie.

Il gioco sarà ambientato in quattro location principali: Rich Island, Nele Island, Madlantis e Honolulu. I giocatori vestiranno i panni di Goro Majima in un'avventura che promette di unire l'azione tipica della serie a elementi da gioco di ruolo, il tutto in un contesto tropicale hawaiano con sfumature piratesche.

Con questi requisiti accessibili e le premesse di gameplay interessanti, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii si candida ad essere uno dei titoli più attesi dai fan della serie per l'inizio del 2024.

Rimanete sintonizzati sul nostro sito per la recensione che arriverà in prossimità dell'uscita del gioco.