Little Big Adventure, il classico per PC sta per tornare con un nuovo capitolo

Sono passati più di 20 anni e sembra che in molti ancora ricordino il titolo uscito nel 1994. Little Big Adventure sviluppato da Adeline software e pubblicato da Electronic Arts sembra che sia ancora vivo. Una nuova software house ha infatti diramato un comunciato stampa tramite un tweet nel qualche viene spiegato che anche grazie ai creatori originali del titolo è stato possibile raggiungere un accordo e sviluppare quello che potrebbe essere una nuova avventura.

Per chi non era ancora un videogiocatore, all’epoca Little Big Adventure fu un titolo abbastanza formativo per tutto il mercato, non solo quello PC per il quale era indirizzato. Il tutto si incentrava sul salvataggio di Zoe, la ragazzi di Twinsen, rapita dal malvagio Dr FunRock. Ovviamente il tutto viene ancora ricordato con affetto da tutti i giocatori dell’epoca, soprattutto per come si interagiva con il mondo circostante e per tutti i livelli che bisognava affrontare.

Il mondo di gioco di Little Big Adventure era davvero strano ed a tratti molto evocativo, con alcune idee che ancora oggi sorprendono, soprattutto a livello di animazioni del nostro Twinsen che per l’epoca erano davvero un fiore all’occhiello. Tornando al nuovo titolo invece, sembra che questo nuovo studio 2.21 avrà in carico il nuovo capitolo e fanno sapere che i lavori ancora non sono iniziati, ma che sicuramente avremo notizie non appena ci sarà qualcosa da mostrare.

Twinsen and Zoé are back for a new Little Big Adventure ! cc @Ludoid_Raynal pic.twitter.com/e04k1lnx3R — 2.21 (@2point21) September 8, 2021

A questo punto ci chiediamo come un’atmsofera di quel tipo possa essere ripresa in chiave un po’ più moderna, soprattutto per essere appetibile anche verso il nuovo mercato e per nuovi videogiocatori che hanno una formamentis completamente diversa da quello di 20 anni fa. Ovviamente non vediamo l’ora di vedere qualcosa di questo nuovo lavoro, sperando di avere presto buone notizie.