Lo spettacolare Fallout London ha una data, ecco quando potrete scaricarlo

L'attesa mod di Fallout 4, Fallout: London ha finalmente una data di uscita ufficiale: il 23 aprile 2024. Dopo più di tre anni di sviluppo, il Team Folon ha annunciato che il gioco è completo, ma richiede alcuni mesi finali per i test e l'ottimizzazione. La modifica, delle dimensioni di un DLC, trasporterà i giocatori in una versione post-apocalittica di Londra, dove luoghi iconici come Big Ben, il Globe Theatre di Shakespeare e Trafalgar Square sono stati trasformati dalla caduta nucleare e dal caos che ha dominato per decenni.

La trama di Fallout: London esplorerà la la storia europea prebellica e rifletterà sul modo in cui le Guerre delle Risorse hanno plasmato la società. La mod è anche pubblicizzata come un continuo diretto di Fallout 4 e ovviamente richiede ai giocatori di possedere una versione PC del gioco originale per poter accedere all'avventura.

Il 23 aprile, data di uscita della mod, coincide con il giorno di San Giorgio in tutto il Regno Unito, ma soprattutto la scelta della data potrebbe anche essere strategica visto il rilascio vicino alla serie TV di Fallout su Amazon Prime Video.

Chissà che Bethesda non decida di premiare gli sviluppatori in qualche modo, visto l'enorme lavoro svolto per questa imponente mod. V