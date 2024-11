Non hai una postazione? Logitech ha il volante perfetto per la scrivania, ora in offerta

Per ragioni di spazio o praticità, non sempre è possibile allestire una postazione di guida dedicata nella propria stanza. Tuttavia, grazie al Logitech G920, facilmente montabile anche su una semplice scrivania, l’esperienza della simulazione di guida diventa accessibile a chiunque. E con le offerte del Black Friday, la versione compatibile con Xbox Series X|S, One e PC è ora disponibile a soli 209€. Un’occasione imperdibile per gli appassionati!

Logitech G920, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G920 è consigliato per gli appassionati di videogiochi che cercano un'esperienza di guida realistica e coinvolgente. Perfetto per chi gioca su Xbox Series X|S, Xbox One e PC, questo volante da corsa soddisfa le esigenze di chi desidera sentirsi davvero al volante di un'auto, con sterzo di precisione e pedali sensibili alla pressione. Il ritorno di forza reale e la rotazione di 900° del volante assicurano un'immersione totale nel gioco, simuando fedelmente la sensazione di guidare un'auto da corsa. È, quindi, l'ideale per chi non si accontenta del controllo offerto dai tradizionali gamepad e cerca un'esperienza di guida più autentica e sfidante.

Il Logitech G920 si rivolge anche a chi apprezza la qualità costruttiva e il design in un accessorio da gioco. Con materiali di prima scelta, come l'acciaio inossidabile e la vera pelle cucita a mano, il volante non solo garantisce un'esperienza di gioco immersiva ma aggiunge anche un tocco di lusso all'ambiente gaming. I pedali a pavimento regolabili offrono controllo totale sul freno, acceleratore e frizione, potenziando ulteriormente il realismo della guida.

Considerando il prezzo di 209€, ribassato rispetto al prezzo precedente di 260,17€, questo volante da corsa rappresenta un'ottima scelta per chi desidera elevare il proprio setup di gioco con una periferica di qualità che combina prestazioni buone e design accattivante.

