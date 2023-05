Continuano le offerte della Gaming Week di Amazon e, come vi stiamo raccontando, c’è davvero spazio per tantissimi prodotto in sconto di cui approfittare su Amazon, tra cui non manca un’ampia selezione di accessori tra cui, come vi stiamo segnalando, svettano anche diversi modelli di cuggie da gaming di fascia alta!

E così, tra i vari prodotti degni della vostra attenzione, vi segnaliamo oggi anche le splendide cuffie da gaming Logitech G935, già protagoniste in passato della nostra rassegna di offerte Amazon, ed oggi nuovamente in sconto ad un prezzo imperdibile, visto l’ottimo taglio del 44% effettuato dal portale! In questo modo, dunque, potrete acquistare queste splendide cuffie a soli 119,00€, contro i 215,00€ del prezzo originale! Non pochi!

Ma perché scegliere proprio le Logitech G935? Anzitutto per il loro bellissimo design, futuristico e affascinante, caratterizzato da linee sinuose e una fascia laterale di luci LED RGB, ma non è ovviamente tutto qui. Le G935, infatti, si distinguono anche per il comfort e la qualità del suono, essendo equipaggiate con due potenti driver Pro-G da 50 mm, realizzati con materiali ibridi, e con un effetto surround 7.1.

Il risultato è un audio spaziale coinvolgente e avvolgente, che vi immergerà completamente nell’ambiente di gioco, e con un effetto surround capace di rendere l’azione sullo schermo estremamente realistica e appagante.

Il microfono delle Logitech G935 non è da meno: posizionato sul padiglione sinistro con un meccanismo a braccio, è dotato di una testina orientabile, ed è stato progettato per trasmettere la vostra voce in modo chiaro e distinto, tanto da poter essere anche facilmente silenziato con un semplice movimento verso l’alto.

Progettate per restare comode anche al netto di lunghissime sessioni di gioco, queste cuffie dispongono di comodi padiglioni in memory foam, morbidi e avvolgenti, rivestiti da un materiale in simil pelle resistente e facilmente lavabile, e con una membrana interna traspirante. Inoltre, l’autonomia straordinaria delle cuffie consente fino a 12 ore di gioco continuo senza la necessità di interruzioni o ricariche.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto! Inoltre, non dimenticate che proprio in queste ore, sono anche attive le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, con tanti sconti dedicati proprio al mondo dei videogame, e relativi accessori!

