Lost Soul Aside è stato rinviato, vediamo la nuova data

L'avventura di Lost Soul Aside (preordinabile su Amazon) continua a protrarsi nel tempo, ma questa volta con un rinvio ufficiale che ha deluso i fan in attesa. L'action RPG cinese, in sviluppo da oltre un decennio e ispirato alle atmosfere di Final Fantasy, non rispetterà l'appuntamento del 30 maggio.

Ultizero Games ha comunicato che il titolo arriverà su PlayStation 5 e PC solo il 29 agosto 2024, segnando un posticipo di tre mesi rispetto alla data annunciata all'inizio dell'anno. Questo rinvio rappresenta l'ennesima tappa di un percorso di sviluppo particolarmente travagliato per un'opera che ha saputo catturare l'attenzione degli appassionati fin dai primi annunci.

La storia di Lost Soul Aside è emblematica delle sfide che i progetti videoludici ambiziosi possono incontrare. Nato come opera di un singolo sviluppatore, Yang Bing, il gioco ha attraversato numerose fasi di evoluzione prima di trasformarsi in un progetto supportato da un team completo. La visione originale è rimasta intatta: creare un action RPG che fondesse l'estetica orientale con meccaniche di combattimento fluide e spettacolari, in un mondo fantasy ricco di dettagli.

Il percorso di sviluppo ha visto momenti di grande visibilità alternati a lunghi silenzi. Solo a febbraio 2024 Ultizero Games aveva finalmente annunciato la data di uscita con un trailer promettente, facendo credere che il traguardo fosse ormai a portata di mano. Persino i requisiti della versione PC erano stati recentemente pubblicati, segno che la produzione sembrava essere in dirittura d'arrivo.

Yang Bing, CEO e direttore creativo dello studio, ha espresso la sua gratitudine verso i fan: "Siamo davvero grati per la risposta positiva che abbiamo ricevuto dai giocatori di tutto il mondo da quando abbiamo annunciato Lost Soul Aside. Continuiamo a impegnarci per offrire un'esperienza di gioco di alta qualità."

La decisione di posticipare l'uscita, per quanto frustrante per i giocatori in attesa, rientra in una tendenza sempre più comune nell'industria videoludica. Gli sviluppatori preferiscono prendersi il tempo necessario per rifinire ogni aspetto piuttosto che rilasciare prodotti incompleti. Una scelta che spesso viene apprezzata a posteriori, quando il risultato finale rispecchia la visione originale senza compromessi tecnici.

Nonostante la comunicazione ufficiale non entri nei dettagli tecnici, appare evidente che il team abbia bisogno di ulteriore tempo per perfezionare alcuni aspetti del gioco. "Per rispettare gli standard che Ultizero Games si è prefissata, ci prenderemo un po' di tempo in più per perfezionare il gioco", ha dichiarato Yang Bing, confermando l'intenzione di non scendere a compromessi sulla qualità finale.

Lost Soul Aside rappresenta anche un importante esempio di come l'industria videoludica cinese stia evolvendo, puntando su produzioni originali capaci di competere sul mercato globale. Il progetto ha ricevuto supporto da Sony attraverso il programma China Hero Project, un'iniziativa volta a valorizzare i talenti videoludici emergenti in Cina, dimostrando l'interesse delle grandi compagnie per lo sviluppo di questo mercato.

L'estetica del gioco, che richiama i classici JRPG ma con una sensibilità visiva contemporanea, ha contribuito a creare un buon hype. Le sequenze di gameplay mostrate finora evidenziano un sistema di combattimento apparentemente spettacolare, con trasformazioni in tempo reale dell'arma del protagonista e un compagno drago che si fonde con il personaggio principale.

Mentre i fan dovranno pazientare fino al 29 agosto, bisognerà capire se questo ulteriore tempo di sviluppo porterà a quel livello di rifinitura necessario per soddisfare le elevate aspettative create in tutti questi anni. Una cosa è certa: dopo un così lungo periodo di gestazione, Lost Soul Aside dovrà dimostrare di valere l'attesa quando finalmente arriverà su PlayStation 5 e PC.