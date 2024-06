Luigi's Mansion 2 HD, l'aspirapolvere non passa mai di moda | Recensione

La line-up di quest'anno di Nintendo, come abbiamo già avuto modo di scoprire con titoli come Super Mario RPG e Mario VS. Donkey Kong, è molto focalizzata sul riportare in versione rimasterizzata opere più o meno datate, in modo di permettere ai possessori di Nintendo Switch di goderne con grafica e meccaniche moderne. Ebbene, l'ultimo di questi lavori di restauro è Luigi's Mansion 2 HD, in uscita il 27 giugno 2024 nella console ibrida di Nintendo.

Io ho scoperto la serie proprio con il primo titolo, il quale rappresenta un vero e proprio must per gli amanti dei giochi Nintendo. Una perla, che combinava un personaggio spesso messo in secondo piano dal ben più noto fratello ma molto più "umano", un gameplay estremamente innovativo per l'epoca e una grafica che per il 2001 era a dir poco straordinaria, per non parlare di una colonna sonora iconica.

Non c'è da sorprendersi, dunque, che Luigi's Mansion abbia conquistato tutti, dando vita al secondo e al più recente terzo capitolo, uscito qualche anno fa per Nintendo Switch. Mentre una versione remastered del primo gioco è stata rilasciata nel 2018 per 3DS, la compagnia di Kyoto ha ora deciso di focalizzarsi sul secondo.

Luigi's Mansion 2 HD è stato originariamente rilasciato per Nintendo 3DS nel 2013, mentre ora è stato completamente rivisitato per la console ibrida di Nintendo. Questa nuova versione presenta, com'è tipico dei lavori di remastered di Nintendo, una grafica migliorata e nuove funzionalità che lo rendono ideale per la Switch, pur mantenendo intatti tutti gli elementi del titolo originale, dalla narrazione al gameplay.

Aspirapolvere alla mano

La trama segue, ovviamente, ancora una volta Luigi, il nostro tanto amato quanto timoroso eroe, impegnato in una missione soprannaturale per recuperare i frammenti della Luna Scura e riportare la pace nella spettrale Cupavalle. Dopo che la Luna Scura - da cui il sottotitolo americano del gioco originale "The Dark Moon" - è andata in frantumi, i fantasmi della valle sono diventati fuori controllo. Guidato dall'esilarante e un po' folle professor Strambic, esperto di fenomeni paranormali, Luigi dovrà esplorare diverse "mansioni", ognuna infestata da fantasmi di ogni tipo.

Il gameplay di Luigi's Mansion 2 HD rimane fedele all'originale, ma con alcune migliorie che lo rendono più godibile e moderno - di cui parlerò tra poco -. Luigi anche in questa avventura è armato dello Strobobulbo, una torcia speciale che stordisce i fantasmi, e del Poltergust 5000, un aspirapolvere unico che può risucchiare ectoplasmi e oggetti, oltre a interagire con l'ambiente circostante. Questi strumenti sono fondamentali per risolvere i numerosi enigmi e catturare i fantasmi che infestano le varie mansioni, i quali sono di vario tipo.

Dai fantasmi "classici" verdi a quelli giganti gialli, passando per i simpaticoni che si nascondono all'interno degli oggetti, nel secondo titolo della saga non manca di certo la varietà, così come negli ambienti. Le diverse mansioni sono, infatti, molto differenti tra di loro, permettendo di offrire sempre stimoli nuovi ai giocatori e invogliando a esplorarne ogni angolo per trovare monete, gemme o Boo.

A tornare è anche la Torre del Caos, una modalità multiplayer in cui, sia in locale che online, è possibile lanciarsi in un'agguerrita sfida per aspirare più fantasmi possibili, scalando i diversi piani della torre. Non è, invece, presente la modalità multiplayer nella storia principale come in Luigi's Mansion 3, per cui dovrete esplorare le varie mansioni in solitaria.

Le novità di Luigi's Mansion 2 HD

Luigi's Mansion 2 HD presenta numerose novità e cambiamenti rispetto alla versione originale per Nintendo 3DS, i quali, però, si limitano al comparto tecnico. Non aspettatevi, dunque, aggiunte in termini di contenuti, giacché non sono presenti nuovi missioni, modalità o nemici.

Uno dei primi mutamenti visibili, oltre all'ovvia rimozione della tecnologia 3D - che comunque era abbastanza inutile già nell'originale -, è il nuovo posizionamento della mappa: nel gioco per Nintendo Switch, questa si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo, mentre nella versione classica era visualizzata sul secondo schermo o nella parte inferiore.

Un altro cambiamento significativo riguarda l'indicatore dell'Arcobaluce, che ora appare sopra la testa di Luigi invece che nell'angolo in alto a destra dello schermo, migliorando la visibilità durante l'uso del dispositivo. Anche i controlli del gioco sono stati leggermente aggiornati per adattarsi al controller della Nintendo Switch, che ha più pulsanti e un secondo stick analogico. Anche se i vecchi comandi funzionano ancora, i controlli dell'aspirapolvere sono stati, infatti, spostati dai pulsanti R e L ai pulsanti ZR e ZL. Inoltre, il secondo stick può essere utilizzato per mirare con il Poltergust, mantenendo comunque la possibilità di utilizzare i pulsanti X e B per guardare su e giù rispettivamente.

Ovviamente, il remake per Nintendo Switch presenta anche miglioramenti grafici significativi, con un'illuminazione più scura ma drammatica e nuovi shader e colori che rendono il gameplay ancora più fluido e immersivo, oltre che un framerate decisamente migliorato. Le immagini del gioco sono state notevolmente migliorate rispetto alla versione per Nintendo 3DS, offrendo un'esperienza visiva più ricca e dettagliata.

Va specificato che non siamo ai livelli di Luigi's Mansion 3 giacché, in definitiva, si tratta solamente di una versione HD, ma risulta comunque un titolo estremamente godibile anche nel 2024. Infine, nella nuova versione del gioco è presente la possibilità di utilizzare il giroscopio della console per direzionare sia la torcia che l'aspirapolvere, aggiungendo un livello di interattività e precisione che migliora l'esperienza di gioco.

Incollati alla console

Rimangono, purtroppo, anche i difetti del titolo originale, tra cui il più rilevante è l'impossibilità di salvare nel corso delle missioni: queste hanno una durata che va dai 10 ai 30 minuti circa, e in nessun caso è possibile salvare per interrompere la partita.

Mentre giocate a Luigi's Mansion 2, quindi, dovete tenere in conto che durante le missioni non potrete spegnere la console per nessun motivo, a patto che non vogliate ricominciare l'intera missione dal principio - e, chiaramente, anche se morirete dovrete ricominciare da capo, giacché non esistono checkpoint -.

Insomma, con queste nuove caratteristiche e modifiche, Luigi's Mansion 2 HD offre un'esperienza di gioco rinnovata e migliorata, mantenendo al contempo il fascino dell'originale. Parliamo di un titolo che consiglio assolutamente a coloro che magari hanno giocato l'ultimo capitolo della saga e vogliono esplorare quelli precedenti ma non possiedono un Nintendo 3DS; al contrario, se avete già vissuto questa avventura di Luigi potreste non trovare in questo remake un'opera imperdibile.