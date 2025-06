Le indiscrezioni che circolano da mesi nel mondo videoludico sembrano trovare sempre più conferme attraverso piccoli segnali sparsi qua e là, trasformando quello che inizialmente appariva come un semplice rumor in una possibilità sempre più concreta. L'industria del gaming sa bene come mantenere vivo l'interesse del pubblico anche senza annunci ufficiali, e il caso del presunto remake di Assassin's Creed 4: Black Flag ne è un perfetto esempio. Tra dichiarazioni sfuggenti di attori e indizi lasciati cadere da dipendenti di aziende collegate, il puzzle sembra comporre un'immagine sempre più definita.

Il capitolo dedicato alle avventure piratesche di Edward Kenway, uscito nel 2013, rappresenta ancora oggi uno dei punti più alti della saga Ubisoft. Mentre Assassin's Creed 3 aveva introdotto per la prima volta il combattimento navale nella serie, Black Flag aveva fatto un passo ulteriore permettendo una vera e propria esplorazione marittima. Il successo critico ottenuto dal titolo all'epoca del lancio, con recensioni che elogiavano i perfezionamenti apportati al gameplay consolidato della serie e l'emozione unica dei combattimenti navali, potrebbe aver spinto la casa francese a considerare seriamente un ritorno a quei mari.

La prima scintilla delle speculazioni era scoccata a maggio, quando alcuni dipendenti di Pure Arts avevano lasciato intendere l'arrivo di una nuova collezione dedicata al protagonista pirata. I fan della serie avevano subito collegato questi indizi alla possibilità di un annuncio imminente, sperando che il Summer Game Fest potesse essere l'occasione giusta per una rivelazione ufficiale.

La conferma involontaria di Matt Ryan

Tuttavia, il momento più significativo è arrivato di recente attraverso le parole dell'attore Matt Ryan, che aveva prestato la voce a Edward Kenway nella versione originale. Durante un'interazione con un fan che stava facendo firmare del merchandising, l'attore ha pronunciato alcune frasi che hanno fatto drizzare le antenne agli appassionati più attenti. Quando il fan ha confermato di aver completato il gioco, Ryan ha risposto in modo enigmatico: "Beh, potresti dover tornare a completarlo di nuovo".

La conversazione è proseguita con il fan che esprimeva l'intenzione di rigiocare tutti i capitoli della serie, ricevendo come risposta un significativo "soprattutto questo", riferendosi specificamente a Black Flag. L'attore ha poi aggiunto la frase che ha fatto il giro del web: "C'è una ragione per cui lo dico, ma non posso dire nulla".

Nonostante le dichiarazioni di Ryan non costituiscano un annuncio ufficiale, il timing delle sue parole si inserisce perfettamente nel mosaico di indizi che si sta componendo attorno al progetto. L'industria videoludica è nota per questi giochi di anticipazione, dove informazioni frammentarie vengono rilasciate gradualmente per testare le reazioni del pubblico e costruire aspettativa.

Dal punto di vista strategico, un remake di Black Flag potrebbe rappresentare una mossa intelligente per Ubisoft, specialmente considerando il successo di Assassin's Creed: Shadows (che potete trovare su Amazon). Cavalcare l'onda positiva della saga attraverso il ritorno di uno dei capitoli più amati potrebbe amplificare ulteriormente l'interesse verso il franchise. Il titolo originale aveva debuttato su PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U, per poi approdare un mese dopo su PlayStation 4, Xbox One e PC, dimostrando già allora la sua capacità di adattarsi a diverse generazioni di console.

La combinazione di tutti questi elementi - dalle dichiarazioni di Pure Arts alle parole di Matt Ryan, passando per il momento favorevole che attraversa la saga - suggerisce che un annuncio ufficiale potrebbe non essere poi così lontano. Ovviamente, dobbiamo attendere ancora una conferma definitiva da parte di Ubisoft, ma i segnali sembrano tutti puntare nella stessa direzione: Edward Kenway potrebbe presto tornare a solcare i mari dei Caraibi con una veste grafica rinnovata.