Mad Box: Slightly Mad Studios ha scelto il design della console

Mad Box è stata annunciata e in poco tempo ha già fatto molte promesse. La console “più potente al mondo” è ancora ben lontana dall’essere prodotta, ma Ian Bell, il CEO di Slightly Mad Studios (creatore di Project CARS), continua a parlarne tramite i social, pubblicizzandola. Nel corso delle scorse settimane il team ha proposto qualche esempio di design: ora, Bell afferma che è stato scelto il migliore.

Come potete vedere poco sotto, il modello scelto richiama alla mente la forma di una console (a differenza del primissimo design, che sembrava molto di più un PC). Bell afferma che si è preferita questa versione rispetto alle altre seguendo il parere del pubblico.

The public have spoken and we've listened. This is the design we're going with. It might be slightly amended over time… Thanks all for your responses which have helped to guide us. pic.twitter.com/3dadUkz4Ue

— Ian Bell SMS Group (@bell_sms) January 11, 2019