Mafia The Old Country: finestra di uscita annunciata con un nuovo incredibile trailer

Un nuovo trailer del gioco Mafia: The Old Country è stato mostrato durante i The Game Awards di questa notte, rivelando che il titolo sarà rilasciato nell'estate del 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X.

Guarda il trailer qui

La descrizione ufficiale recita: "Scopri le origini del crimine organizzato in Mafia: The Old Country, una cruda storia di mafia ambientata nel brutale mondo criminale della Sicilia del 1900".

Il gioco promette di offrire un'esperienza di sopravvivenza in un'epoca pericolosa e spietata, con un'azione resa realistica dall'autenticità e dalla ricca narrazione tipiche della acclamata serie Mafia.

Questo nuovo capitolo della serie Mafia segna un ritorno alle origini del fenomeno mafioso, ambientando la storia nella Sicilia di inizio '900. Gli appassionati potranno, quindi, esplorare le radici storiche e culturali dell'organizzazione criminale in un contesto finora inesplorato dalla saga.

La scelta di ambientare il gioco in Sicilia potrebbe offrire interessanti spunti narrativi e di gameplay legati al territorio e alle tradizioni locali. Resta da vedere come Mafia: The Old Country si inserirà nella continuity della serie e quali innovazioni apporterà al gameplay.

D'altronde, la serie di videogiochi "Mafia" ha sempre affascinato i giocatori con le sue ambientazioni storiche e le trame avvincenti incentrate sul crimine organizzato.

La mafia siciliana, conosciuta come Cosa Nostra, ha radici profonde che risalgono al XIX secolo. Nacque come sistema di protezione privata in un'epoca di instabilità politica e sociale, per poi evolversi in una potente organizzazione criminale. La scelta di ambientare il gioco in questo contesto storico offre dunque l'opportunità di esplorare le complesse dinamiche sociali e culturali che hanno dato vita al fenomeno mafioso.

Il gioco potrebbe anche esplorare il ruolo della mafia nella società siciliana dell'epoca, mostrando come si intrecciava con la politica locale e l'economia. La Sicilia di inizio '900 era caratterizzata da una forte disparità sociale, con ricchi latifondisti da un lato e contadini poveri dall'altro, un terreno fertile per l'ascesa della mafia come "protettrice" dei deboli.