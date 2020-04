Magic Arena deck update: da Mono-Red a Gruul Aggro

Purtroppo non è un gran periodo per Torbran e soci: un sacco di mazzi in Magic Arena, giocano effetti di gain-life e molte creature, il che rende difficilissimo vincere quelle partite dove mono-red non vede Embercleave. Malgrado questo, noi che amiamo l’aggro non ci arrendiamo ma piuttosto ci reinventiamo! Oggi vi parlo di come potremo tornare a farci riempire di “nice” emotes su Magic Arena mentre manderemo a zero il nostro avversario, senza lasciargli il tempo di dire nulla.

Decklist

4 Pelt Collector

3 Legion Warboss

3 Robber of the Rich

4 Zhur-Taa Goblin

2 Gallia of the Endless Dance

2 Anax, Hardened in the Forge

4 Gruul Spellbreaker

4 Questing Beast

2 Collision / Colossus

2 Domri’s Ambush

4 Embercleave

2 Bonecrusher Giant

4 Stomping Ground

3 Temple of Abandon

6 Mountain

9 Forest

2 Castle Embereth

Sideboard

2 Lovestruck Beast

2 Shifting Ceratops

2 Phoenix of Ash

2 Return to Nature

3 Lava Coil

1 Domri’s Ambush

2 Scorcing Dragonfire

1 Embereth Shieldbreaker

Siamo tornati un po’ a quello che era il meta precedente su Magic Arena, dove uno degli archetipi più performanti era Gruul Adventure che mischiava una fortissima quota di schiaffi (morali e non), e un draw-effect abbastanza buono giocando sia Edgewall Innkeeper che almeno otto creature avventura. Sebbene pescare in un mazzo aggressivo, che quindi rischia di “finire la benzina” in fretta non sia male, in questa versione abbiamo deciso di eliminare la parte di draw-effect legata all’Innkeeper per far spazio a due new-entry da Theros: Gallia per pescare e Anax per essere preparati ai removal.

Creature

Come mono-red la nostra strategia è basata sulle creature e la loro presenza on-board ma in questa versione RG, adottiamo dei piccoli cambiamenti. Praticamente ci affidiamo alla teoria “bigger is better” puntando a creare meno minacce ma più difficili da gestire. Vediamole insieme suddivise per costo di mana.

Drop a 1

Solamente quattro copie di Pelt Collector così da eliminare sia Fervent Champion che Scorchspitter, dato che la strategia Gruul punta ad avere creature ben maggiori degli 1/1 che mono-red può permettersi di giocare. Questo simpatico elfo parte dall’essere un 1/1 per poi crescere esponenzialmente a ogni turno. Benché io sinceramente lo trovi molto forte, una validissima alternativa potrebbe essere Wildwood Tracker. Inoltre col Tracker potete permettervi una modifica giocando al posto dei Legion Warboss, tre copie di Lovestruck Beast avendo sempre un 1/1 a disposizione.

Drop a 2

Di creature a drop 2 il mio mazzo su Magic Arena ne è praticamente pieno: 4 Zhur-Taa Goblin, 3 Robber of the Rich, 2 Gallia of the Endless Dance. Contandole sono ben nove le creature che possono essere lanciate spendendo due mana e in più, sono tutte rapide. Questa è stata una scelta ben ponderata: il nostro mazzo non deve avere per nessuna ragione turni morti e con questa build, possiamo potenzialmente ripartire subito a fare danni con almeno due creature il turno dopo un wrath-effect da parte del nostro avversario. Dei tre drop a due, quello che preferisco giocare al secondo turno è sicuramente Gallia, così da poter attivare il suo effetto già dal turno successivo per non scaricarci mai troppo la mano.

Drop a 3

In questa sezione giochiamo due Anax, Hardened in the Forge portandoceli nel cuore direttamente da mono-red e ben tre Legion Warboss. Questo goblin al momento, è molto sottovalutato nel meta, ma può dare enormi soddisfazioni: pensate che anche da solo ci permetterà di lanciare una delle nostre quattro Embercleave a turno quattro. Non male no? Solamente due Bonecrusher Giant perché ahimè, al momento non trovo affatto utile il suo effetto come instant, e come creatura drop a tre colori Gruul abbiamo di meglio, come per esempio Gruul Spellbreaker che non poteva che essere presente in quattro copie: è l’emblema del mazzo!

Come dicevo nel punto riguardante i drop a uno, se vi capitasse spesso di incontrare mono rosso, potete tranquillamente cambiare la conformazione del mazzo eliminando le tre copie di Legion Warboss e una Embercleave, per portare maindeck quattro Lovestruck Beast.

Drop a 4

Quattro slot dedicati a Questing Beast e questo solo perché non se ne possono mettere di più! Insieme a Embercleave, ci portiamo a casa la partita senza se e senza ma, per me è una tra le carte più forti di Magic Arena: la nostra migliore arma contro Rakdos Aristocrats se non vediamo modi per dare travolgere alle nostre creature.

Magie non creatura

Giochiamo pochissime magie non creatura ma per quanto poche, sono tutte molto importanti se non fondamentali. Le due copie di Domri’s Ambush funzionano da removal eccezionale sia contro creature che contro Planeswalker avversari, inoltre abbiamo due Collision//Colossus per strappare delle partite o rimuovere fastidiosi bloccanti volanti come Hydroid Krasis. Chiaramente è sempre consogliabile avere quattro copie di Embercleave nel mazzo; personalmente non uscirei neanche di casa con meno.

Tip & Tricks

Per quanto il mazzo sia abbastanza intuitivo mi sento di darvi alcuni suggerimenti:

Bonecrusher Giant non è amichevole nemmeno con noi! Occhio, perché se lo targhettate con una vostra Domri’s Ambush o un Colossus, prenderete due danni. I token creati per l’effetto di Anax vanno d’amore e d’accordo con Gallia e il suo boost +1/+0 a tutti i satiri! Embercleave + Questing Beast = 9 danni! Quando attaccate la nostra spada leggendaria preferita a quel simpatico drop a quattro, ricordatevi che il mix tocco letale e travolgere si traduce in un solo danno alla creatura bloccante e tutto il resto al nostro avversario!

Sideboard guide

VS Rakdos Aristocrats

+ 3 Lava Coil + 2 Return to Nature + 2 Scorcing Dragonfire + 1 Embereth Shieldbreaker (sul draw +1 Domri’s Ambush)

– 4 Pelt Collector – 2 Gallia of the Endless Dance – 2 Zhur-Taa Goblin ( sul draw -1 Zhur-Taa Goblin in più)

VS Bant MidRamp

+ 2 Phoenix of Ash + 2 Shifting Ceratops

– 2 Boncrusher Giant – 2 Zhur-Taa Goblin

Vs Jeskai Fires

+ 2 Shifting Ceratops + 2 Return to Nature

– 4 Pelt Collector

VS Mono-red Aggro

+ 2 Lovestruck Beast + 3 Lava coil + 1 Domri’s Ambush + 2 Scorcing Dragonfire (sul draw + 1 Embereth Shieldbreaker)

– 4 Pelt Collector – 2 Gallia of the Endless Dance – 2 Collision//Colossus ( sul draw – 1 Embercelave)

VS Sultai Control

+ 2 Lovestruck Beast + 2 Phoenix of Ash + 2 Shifting Ceratops

– 2 domri’s Ambush – 2 Zhur-Taa Goblin – 2 Bonecrusher Giant