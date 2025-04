Marathon, la serie classica è ora gratis su Steam

Mentre Bungie ha appena svelato al mondo il suo nuovo Marathon, concepito come esperienza da multiplayer extraction shooter in formato live service, un'intera generazione di videogiocatori può riscoprire le radici di questa saga seminale attraverso un'operazione di preservazione digitale preziosa. I tre capitoli originali della serie, che negli anni '90 rappresentarono per l'ecosistema Mac ciò che DOOM fu per PC, sono ora disponibili gratuitamente su Steam, permettendo a chiunque di esplorare le fondamenta di un titolo destinato a rinascere sotto nuove spoglie.

Il contrasto tra passato e futuro non potrebbe essere più marcato: da una parte un'esperienza single player che ha fatto la storia dei first-person shooter, dall'altra un titolo completamente orientato all'online nel solco di Escape from Tarkov o Hunt: Showdown. Proprio mentre il nuovo capitolo conquista riflettori e attenzioni mediatiche, i classici che ne hanno definito l'eredità attendono silenziosamente di essere riscoperti da nuovi e vecchi appassionati senza alcuna barriera economica d'ingresso.

Dietro questa operazione di conservazione culturale non troviamo direttamente Bungie, ormai concentrata su progetti ben diversi da quelli che ne segnarono gli esordi, bensì un gruppo di appassionati che hanno operato sotto il nome di Aleph One Developers. Questi fan devoti hanno lavorato con la benedizione ufficiale dello studio per portare la trilogia originale su Steam, aggiornandola quanto basta per renderla fruibile sui sistemi moderni senza snaturarne l'essenza.

Gli interventi effettuati includono miglioramenti grafici, controlli adattati alle periferiche contemporanee e supporto tecnico per caratteristiche ormai date per scontate come i monitor widescreen e l'audio posizionale. Classic Marathon, Classic Marathon 2 e Classic Marathon Infinity rappresentano quindi versioni restaurate piuttosto che rimasterizzate, con l'obiettivo di preservare l'esperienza originale rendendola accessibile alle nuove generazioni.

È interessante notare come l'ultimo capitolo della collezione sia stato aggiunto alla piattaforma solo nell'agosto 2024, a testimonianza di un lavoro di preservazione digitale continuo e attento. Scaricare questi titoli è semplicissimo: basta visitare le rispettive pagine su Steam e aggiungerli alla propria libreria, senza alcun costo. Un gesto che permette di apprezzare l'evoluzione di Bungie dalla sua nascita alla sua attuale incarnazione sotto l'ala di Sony.

Per chi invece fosse più interessato al futuro che al passato, Bungie ha aperto le registrazioni per la closed alpha del nuovo Marathon, offrendo così la possibilità di sperimentare in anteprima la nuova direzione intrapresa dalla serie. A complemento della presentazione del gioco, lo studio ha anche rilasciato un cortometraggio cinematografico che introduce l'ambientazione e il tono della nuova incarnazione del franchise.