Marathon: preoccupazioni e cambi di strategia in Bungie

La crisi che sta gravano su Marathon si aggrava: Bungie naviga in acque tempestose tra accuse di plagio e feedback negativi sull'alpha. L'immagine dello studio, un tempo impeccabile, sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia recente. Le accuse di plagio artistico mosse dall'artista ANTIREAL, che ha identificato somiglianze inquietanti tra il suo lavoro del 2017 e gli asset visivi di Marathon sviluppati da Bungie a partire dal 2018, hanno trasformato quello che doveva essere un momento di rilancio in un incubo di pubbliche relazioni.

Fonti interne descrivono un'atmosfera di profondo sconforto. La spiegazione ufficiale di Bungie, che attribuisce il plagio a un ex-dipendente che avrebbe utilizzato impropriamente materiale nel 2020, è la stessa versione fornita ai dipendenti, ma l'impatto sulla fiducia del team è stato devastante. "Il morale è in caduta libera in tutti i dipartimenti", riferisce una fonte vicina allo studio, "e l'atmosfera non è mai stata così negativa."

Questa tempesta arriva in un momento particolarmente delicato: nelle settimane precedenti allo scandalo, sia la presentazione del gameplay che la Closed Alpha di Marathon avevano già ricevuto riscontri prevalentemente tiepidi o negativi. La livestream organizzata venerdì per affrontare sia la questione del plagio artistico che il feedback sull'Alpha è stata descritta da molti come uno degli eventi più imbarazzanti mai realizzati dallo studio.

Il dipartimento legale di Sony e Bungie stanno attualmente esaminando la situazione, con un "audit" approfondito degli asset per identificare e rimuovere eventuali altri casi di plagio. Il processo è così esteso che durante la recente diretta streaming, lo studio ha evitato di mostrare qualsiasi filmato del gioco. Nonostante la gravità della situazione, all'interno di Bungie non si parla apertamente di un possibile rinvio dalla data di uscita prevista per settembre.

Tuttavia, le fonti suggeriscono che tali discussioni potrebbero essere in corso ai livelli più alti della dirigenza di Sony e di Bungie. La preoccupazione principale riguarda come lanciare il gioco in un "ambiente ora attivamente ostile" a pochi mesi dal rilascio, e come invertire questa tendenza negativa.

Marathon era stato originariamente concepito dai vertici "tradizionalisti" di Bungie, e già cinque anni fa molti sviluppatori segnalavano problematiche che spesso venivano ignorate.

Anche prima dello scandalo del plagio, Bungie aveva già iniziato a rivedere i suoi piani in risposta ai feedback sul gameplay e sull'Alpha. All'inizio del mese, lo studio ha cancellato il piano di marketing principale che prevedeva un nuovo trailer a giugno insieme al lancio dei pre-ordini. L'intera campagna promozionale necessita ora di una completa rielaborazione.

La Beta pubblica, inizialmente prevista per agosto con un forte supporto di marketing, potrebbe trasformarsi in una "roadmap di playtest pubblici", senza dettagli concreti ancora definiti. Questo si allineerebbe con la dichiarazione di Bungie riguardo multiple opportunità di prova del gioco prima del lancio, anziché limitarsi alla sola Beta imminente.

Tra la necessaria revisione degli asset, la riprogettazione della campagna marketing e i piani di test modificati, tutto suggerisce che Marathon difficilmente rispetterà la data di uscita prevista tra quattro mesi, o quantomeno, non dovrebbe. Tuttavia, molti all'interno dello studio temono che anche ulteriori 3, 6 o 12 mesi potrebbero non essere sufficienti per risolvere i problemi fondamentali del gioco, che vanno oltre la presentazione e alcuni aspetti del gameplay.

La vera sfida per Bungie resta il concetto di base del gioco, che molti considerano discutibile nonostante la sua estetica originariamente apprezzata. Ironicamente, dopo lo scandalo del plagio, anche questo ultimo punto di forza è venuto meno. La pressione è ora massima: come ha dichiarato un dipendente, "tutti condividono la stessa preoccupazione su cosa accadrà a Bungie come studio se Marathon dovesse fallire, un risultato che assolutamente non possiamo permetterci."