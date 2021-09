Mario Kart 8 con Ray Tracing è la cosa che vorrete di più al mondo, ecco il video

Come accade sempre con questa tipologia di contenuti, i modder si fanno prendere la mano e dopo un po’ di tempo cominciano a “smanettare” con qualsiasi cosa gli passa sotto mano. Ormai non è più una novità vedere Zelda con ray tracing e con delle mod grafiche da far impazzire anche i PC più corazzati. Eppure c’è qualcuno che si è voluto spingere oltre e provare a moddare un titolo che ormai da quasi 7 anni è sempre nella classifica dei giochi più venduti. Esatto, stiamo parlando di Mario Kart 8 nella sua versione Deluxe per Switch. Il modder Digital Dreams proprio oggi ha infatti pubblicato un lungo video in cui mette in mostra la sua personale versione del titolo per Switch.

Il tutto con una risoluzione vicina all’8K e un Reshade applicato magistralmente in modo da simulare l’effetto del Ray Tracing. Impossibile ovviamente da distringuere con un titolo uscito nell’ultimo anno, il gioco di corse di Mario ed amici sembra effettivamente nuovissimo. La grafica e l’art direction dei titoli di Mario di solito non invecchia mai, e soprattutto questo ottavo capitolo sta davvero macinando anni e anni, ma sembra che sia il più amato da tutti i fan di Nintendo.

Per far girare questa bellezza sui vostri PC ovviamente è abbastanza complesso dato che la build utilizzata dal modder tedesco è davvero imponente. Prima di tutto prevede una RTX 3090 che di questi tempi è davvero introvabile, come CPU invece monta un Ryzen 9 3900x e ovviamente per concludere un kit da 32 GB di RAM. Insomma, date un’occhiata al video che vi postiamo qui sotto per farvi un’idea del lavoro compiuto.

Di tutta risposta Nintendo Switch OLED è ormai alle porte e sembra che l’azienda di Kyoto ci voglia puntare davvero molto. Se siete interessati qui trovate un’anteprima con Metroid Prima! Fateci sapere cosa ne pensate!