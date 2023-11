Mario Kart 8 Deluxe: il pass percorsi non è mai costato così POCO!

Se, come noi, non siete mai stanchi di gareggiare sulle splendide piste di Mario Kart 8 Deluxe, e siete opra alla ricerca di nuove emozionanti sfide per voi, o anche per i vostri amici, allora vi suggeriremmo di non lasciarvi scappare questa splendida offerta che Amazon sta dedicando al pass per i percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, oggi disponibile con uno del 14%, ovvero al prezzo irresistibile di soli 29,97€. Un prezzo che, per altro, è anche il più basso mai registrato per questo pass, che nella sua edizione "fisica", include anche alcuni splendidi bonus!

Pass percorsi di Mario Kart 8 Deluxe, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Pass per i percorsi aggiuntivi è, ovviamente, un acquisto riservato ai giocatori di Mario Kart 8 Deluxe, che dopo aver esplorato ogni anfratto die percorsi originali, desiderano ora ampliare a dismisura l'esperienza di gioco, grazie ad un set di ben 48 nuovi percorsi!

Includendo un mix eccezionale di percorsi dei precedenti episodi (qui, ovviamente, rimessi totalmente a nuovo), ed una serie di piste del tutto inedite, questo pass per Mario Kart 8 Deluxe, in questa sua versione fisica, include anche una sfiziosa serie di gadget, ovvero: un set di 4 spille, un set di 5 carte illustrate su entrambi i lati e un set di 10 adesivi, che rendono l'offerta del giorno persino più incredibile di quanto già non sia!

Si tratta,a conti fatti, di un acquisto davvero molto allettante su più fronti, ben chiaro che esso NON INCLUDE il gioco originale, che si presuppone possediate già prima di questo acquisto. Detto questo, lo sconto del 15% proposto oggi da Amazon è davvero troppo allettante per essere ignorato e, per questo, vi suggeriamo caldamente di effettuarlo subito, così che possiate subito tornare a dilettarvi con le splendide piste di Mario Kart 8 Deluxe!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!