Mario Kart, ora sappiamo dov'è collocata la Pista Arcobaleno nel mondo reale

La Pista Arcobaleno di Mario Kart occupa un posto speciale nel cuore di molti giocatori che ci hanno sfrecciato - e sono caduti - per gran parte della loro vita. Ebbene, un utente su X, @MarioBrothBlog, non solo ha realizzato che l'iconica pista si trova sospesa sopra specifiche parti del nostro pianeta, ma ha anche evidenziato la posizione di questo iconico tracciato in una serie di post.

I giocatori più attenti potrebbero aver notato che in alcune versioni della Pista Arcobaleno è possibile vedere la Terra al di sotto. Mario Broth offre un'analisi approfondita delle dimensioni e della posizione delle iterazioni della pista in Mario Kart 8 e Mario Kart Wii, rivelando che proiettano ombre su parti molto diverse del pianeta.

La Pista Arcobaleno di Mario Kart Wii è enorme, coprendo una vasta porzione del Canada e persino una parte della Groenlandia. Quebec e Nunavut sono le aree più coperte, con la linea di partenza posizionata appena sopra il Quebec.

Il tracciato di Mario Kart 8, invece, sembra essere posizionato sopra il Mar Mediterraneo e il Mar Tirreno, centrato tra Sardegna, Sicilia e Tunisia. È anche molto più piccolo rispetto alla controparte per Nintendo Wii.

Nintendo probabilmente non intendeva che alcuna versione della Pista Arcobaleno fosse costruita in scala

Varianti e posizioni diverse

Mario Broth nota che la riedizione del tracciato Wii nel Booster Course Pass utilizza lo stesso skybox, posizionandolo nello stesso punto. Tuttavia, un utente di Twitter è riuscito a rintracciare un modello 3D della versione della pista di Mario Kart Tour, che presenta alcune piccole modifiche.

In particolare, l'enorme percorso nella versione mobile si trova sopra il Sud-est asiatico invece che sul Canada, inghiottendo più della metà del Giappone con una curva stretta.

Sebbene Nintendo probabilmente non intendesse che alcuna versione della Pista Arcobaleno fosse costruita in scala reale, è comunque divertente immaginare di poter intravedere Mario e compagni puntando un telescopio verso il cielo.