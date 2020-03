Mario Kart Tour: data di uscita del multiplayer svelata

Nel settembre del 2019 la celebre serie del gioco di corse di Mario fece molto parlare di sé con la pubblicazione di Mario Kart Tour. Già nei mesi precedenti alla sua uscita fece clamore che fosse la prima versione della serie Mario Kart a non essere stata prodotta per console Nintendo: è infatti esclusivamente disponibile su dispositivi iOS e Android.

L’esordio dell’esclusiva mobile fu un successo immediato, con oltre 90 milioni di download nella sola prima settimana. Gran parte del merito dovuto al mantenimento delle stesse dinamiche dei suoi predecessori della serie e alla presenza di noti personaggi come Mario, Luigi, Donkey Kong, Peach e molti altri che si affrontano in diverse tappe in giro per il mondo.

Finalmente dopo mesi di test e due versioni beta, lunedì 9 marzo alle ore 05:00 sarà disponibile in uscita mondiale la tanto attesa modalità multiplayer di Mario Kart Tour. Precedentemente un’esclusiva degli abbonati sarà ora disponibile gratuitamente per tutti, permettendo così di gareggiare contro un massimo di sette giocatori.

Questo è quanto pubblicato poche ore fa sul profilo twitter ufficiale del gioco:

“La modalità multiplayer di #MarioKartTour sarà disponibile il 9 marzo alle ore 05:00 UTC+1! Potrete gareggiare con altri sette giocatori, che siano amici, persone vicino a voi, o in giro per il mondo. Siete pronti a giocare?”

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 3 marzo, 2020

Nonostante il gioco sia un free-to-play diverse sono le limitazioni al suo interno (mancanza della modalità 200cc, contenuti extra, ecc.), cosa che sin da subito fece parecchio discutere i primi giocatori già dalle prime versioni beta. Queste possono essere rimosse solo grazie a un abbonamento mensile di 5,49€, il Pass Oro.

Proprio per questo l’annuncio ufficiale della modalità multiplayer disponibile dalla settimana prossima a prescindere dal possesso del Pass Oro, si rivela una grande notizia per tutti i giocatori e amanti della serie.