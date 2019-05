Mario Kart Tour è piagato dalle microtransazioni, secondo i giocatori della beta

Mario Kart Tour pare avere qualche problema con le microtransazioni, secondo quanto riportato dai giocatori della beta. Ecco cosa è stato dichiarato.

Nintendo, negli ultimi anni, si sta approcciando sempre di più al mercato mobile, creando versioni per smartphone dei propri franchise più famosi. Dopo Super Mario Run, Fire Emblem Heroes e Animal Crossing: Pocket Camp, è il turno di Mario Kart Tour, attualmente in versione beta. Alcuni giocatori hanno avuto modo di testare questa versione free to play del simulatore di guida preferito dai giocatori Nintendo e pare che non tutto sia esattamente perfetto.

Infatti, come possiamo vedere ad esempio in questo tweet, Mario Kart Tour punta molto sulle microtransazioni, uno dei grandi “mali” di questi ultimi anni. L’utente parla specificatamente di “gatcha” per l’ottenimento di piloti, kart e alianti. La parola “gatcha” è fondamentalmente il termine giapponese per indicare le loot box. In questo caso pare che ci siano tre diversi tipi di loot box.

Anche tramite Resetera, possiamo scoprire che i vari personaggi hanno dei vantaggi a seconda della mappa: ad esempio, Luigi ha tre slot oggetti nella mappa Luigi’s Mansion, ma uno solo nelle altre; similarmente,Toadette ha un tale vantaggio solo nella mappa dedicata a Toad. Pare quindi che ottenere certi personaggi possa aiutare molto e questo chiaramente spinge e investire nelle loot box, nella speranza di ottenere i personaggi che ci servono per superare un certo percorso.

Come è ovvio, ci sono poi una serie di limiti di tempo, per quanto riguarda il numero di partite giocabili: come in molti giochi mobile, è necessario attendere una ricarica. Ovviamente questi elementi non sono obbligatoriamente definitivi, trattandosi di una beta, e inoltre non sono una novità per il mondo mobile, ma lo sono per Nintendo. Diteci, voi state provando la beta di Mario Kart Tour? Cosa ne pensate?