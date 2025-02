Marvel Rivals: guida a The Thing

Roccioso, enorme, resistente e semplice da giocare: ecco come potremmo riassumere The Thing, il nuovo personaggio aggiunto all'interno di Marvel Rivals e l'ultimo frammento dei fantastici 4 a fare capolino all'interno dell'esperienza di gioco di Netease. Con tutti e quattro i supereroi di Jack Kirby finalmente disponibili (qui la guida su Human Torch) all'interno del gioco di Netease le cose si stanno facendo ancora più interessanti, motivo per cui oggi andiamo a vedere più da vicino come funziona The Thing, come si gioca e perché potrebbe essere l'eroe perfetto per cominciare a giocare!

Cosa devi sapere su The Thing in Marvel Rivals

The Thing è un personaggio avanguardia semplice da usare e con abilita utili in parecchi contesti diversi, complice anche il suo avere una potente abilità passiva che lo rende inscalfibile da diverse delle abilità di riposizionamento dei nemici. Il nostro ha ben 700 punti salute ed è un personaggio categorizzato come di difficoltà 1/5, quindi adatto a sostanzialmente tutte le tipologie di giocatori.

Nonostante un pacchetto di abilità squadra un po' deludente (purtroppo avere sferzata cosmica non lo aiuta di certo), il resto dei suoi strumenti sono in grado di offrire ottime soddisfazioni. Vediamo più nel dettaglio cosa combina la cosa!

The Thing: tutte le abilità

Colpo roccioso 1,2 di boxiana memoria lanciati in rapida successione da distanza ravvicinata È tempo di distruzione The Thing sbatte le su mani a terra e genera un'onda d'urto che attraverso una piccola porzione di mappa, lanciando in aria tutti gli avversari che incontra lungo il tragitto Carica di Yancy Street The Thing carica in avanti sbalzando i nemici in aria; quando il movimento si ferma The Thing crea una piccola zona in cui non è possibile utilizzare abilità di movimento. Balzo Fortificato The Thing balza in aria per raggiungere un alleato a scelta del giocatore; entrambi gli eroi ricevono un buff di riduzione al danno Schianto di Pietra Attacco a distanza senza cooldown che richiede mezzo secondo di carica Volontà incrollabile Abilità passive che rende The Thing immune agli effetti che lo sposterebbero dalla sua posizione, come launcher o knock-back Compagni cooperativi Se in squadra c'è Invisibile Woman è possibile accedere a quest'abilità di squadra che permette di generare scudi od ottenere salute bonus in contemporanea. Sferzata Cosmica The Thing può catapultare Wolverine ad alta velocità verso un bersaglio dopo averlo preso in braccio; quando Wolverine colpisce il bersaglio questo viene sbalzato in aria

I migliori consigli per giocare The Thing

The Thing è, in generale, un personaggio piuttosto semplice da usare in quanto gira intorno a un concetto madre: lui è indifferente alle minacce e agli status alterati generati dagli avversari.

Quello che The Thing deve fare, in generale, è usare la Carica di Yancy Street per raggiungere i nemici a distanza ravvicinata o sfruttare il Balzo Fortificato per supportare un alleato che si trova nelle vicinanze dei nemici. In questa maniera diventa possibile arginare parte dei danni che vengono inflitti dall'essere a distanza ravvicinata.

Lo schianto di pietra andrebbe usato unicamente su eroi poco mobili mentre l'ultima, è tempo di distruzione, va usata in concomitanza con qualche abilità che concentra l'attenzione dei nemici, così da poter sfruttare al meglio il tempo di lancio dell'abilità