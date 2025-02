Marvel Rivals: guida a Human Torch

Con l'arrivo de La Cosa e della Torcia Umana, gli appassionati dei Fantastici 4 hanno finalmente l'intero roster dei loro supereroi preferiti direttamente su Marvel Rivals. Oggi ci concentriamo sul parlare di Human Torch, l'altro personaggio Duellante del quartetto e che si prospetta essere uno dei personaggi più esaltanti del gruppetto di personaggi.

Grazie alle sue abilità di combattimento a lungo raggio e ai suoi strumenti per lo zoning, la Torcia umana ha infatti un elevatissimo potenziale offensivo riuscendo a tenere a bada più avversari contemporaneamente senza troppi problemi. Vediamo insieme quali sono le sue abilità e quali sono i consigli da seguire per diventare ottimi giocatori in breve tempo!

Cosa devi sapere su Human Torch in Marvel Rivals

La torcia umana ha 250 punti salute, è un duellante ed è classificato come un eroe a difficoltà 3 stelle; eccelle nell'infliggere danni dalla distanza ed è un eroe volante, simile a quanto già fanno Iron Man o tempesta seppur sia completamente sprovvisto di opzioni di movimento che si possono utilizzare per fuggire rapidamente.

Questo significa che la torcia umana è un eroe che richiede un posizionamento attento e morigerato, onde evitare di fare una brutta fine all'inizio della partita. L'attacco primario della Torcia Umana ha una rosa simile a quella di un fucile a pompa, il che significa che i proiettili si disperdono rapidamente con l'aumentare della distanza, rendendo il suo utilizzo privilegiato quello a distanza ravvicinata.

Human Torch: tutte le abilità

Nome abilità Descrizione Pioggia di fuoco Lancia una palla di fuoco che si divide in più proiettili Impeto ardente Lancia una palla di fuoco che crea una zona di fiamme nell'area bersagliata che infligge danni nel tempo Meteora fiammante Torcia si proietta verso terra danneggiando i nemici; se atterra su una zona di fiamma quest'ultima esplode aumentando il numero di danni Prigione incandescente Crea un muro di fuoco tra le zone di fuoco presenti sul terreno; se tre muri si connettono creando un triangolo i nemici al suo interno subiscono danni continui Supernova La torcia umana esplode, infliggendo danni ad area; tutte le zone di fiamme si trasformano in tornado di fiamme aumentando danno Fratelli della tempesta Torcia umana e Donna Invisibile, se sono in squadra insieme, ottengono salute bonus per ogni danno subito per un periodo limitato Fuoco Omega Se Tempesta è in squadra, quando la Torcia Umana utilizza Supernova è possibile utilizzare Fuoco Omega creando un tornado infuocato con l'Uragano Omega

I migliori consigli per giocare Human Torch

Human Torch è un personaggio che fa della sua capacità di generare zone in cui gli avversari prendono danni ni maniera continuativa molto importante, il che significa che è importante capire come utilizzare al meglio prigione incandescente. Tutte le altre abilità del personaggio sono piuttosto dirette per funzionalità ma sarà sfruttare al meglio la prigione incandescente nelle strettoie o in prossimità degli obbiettivi è di importanza totale in quanto permette di deviare completamente gli sforzi del supporto/healer della squadra avversaria.

Il principale problema della torcia umana è la sua lentezza che lo caratterizza nonostante sia, di fatto, un personaggio volante. Anche la meteora fiammante, che è l'abilità di movimento, è piuttosto pericolosa se utilizzata contro gli eroi melee in quanto non permette di muoversi rapidamente al di fuori dell'area di funzionamento delle abilità avversarie.