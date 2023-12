Marvel Snap | Migliori mazzi con Nico Minoru

Nico Minoru è indubbiamente la carta più duttile e intrigante di Marvel Snap. Nel gioco esistono molti personaggi a costo 1 che hanno trovato spazio e modo di brillare in diversi archetipi. Alcuni sono rilegati a determinati mazzi per sinergie, mentre altri sono stati sperimentati in scenari strategici diversi.

Nico Minoru, inizialmente accolta con curiosità e cautela, è stata da subito accolta con la dovuta calma. La carta, costo 1 e con potere 2, vanta una lista di effetti randomici annessi. Come funziona nel pratico? Ogni turno, la strega muterà effetto nella mano e ne prenderà uno tra:

Alla scoperta: La prossima carta che giochi diventa un Demone.

Alla scoperta: La prossima carta che giochi viene distrutta, poi pesca due carte.

Alla scoperta: La prossima carta che giochi viene spostata di un campo verso destra.

Alla scoperta: La prossima carta che giochi ottiene +2 di Forza.

Alla scoperta: La prossima carta che giochi trasforma il proprio campo in un altro casuale.

Alla scoperta: La prossima carta che giochi viene copiata nella tua mano.

Alla scoperta: La prossima carta che giochi raddoppia la Forza di questa carta.

Tutti gli incantesimi che può imbrigliare Nico Minoru ruotano casualmente all’inizio di ogni turno. Ci sono ovviamente effetti più versatili di altri, anche a prescindere dal mazzo che stiamo utilizzando. La riflessione, tuttavia, coinvolge la maggior parte di queste magie che, statisticamente, sono funzionali a prescindere dal resto delle carte. Dove potremmo sfruttare al maglio la maggior parte di questi bonus?

Loki

Il mazzo Loki è stato già altre volte protagonista delle nostre guide, quindi parleremo dell'implicazione di Nico Minoru in tale strategia. Tra gli effetti più importanti della carta ci sono, per esempio, il pescare 2 carte o il copiare un'altra carta giocata. Entrambi questi scenari possono potenziare il numero di carte generabili dal dio dell'inganno.

Bounce

Anche in questo caso il mazzo Bounce è stato una casa per molti personaggi duttili e dalle grandi potenzialità. Nico Minoru in tal senso può aiutare il mazzo a pescare, evocare un demone con 6 di Forza, copiare carte, potenziarsi per fare più punti e anche cambiare campo. L'incredibile effetto aggiunto della strega può essere riutilizzato e rimbalzato per generare ulteriore vantaggio, mentre si potenziano carte come Bishop.

Destroy

Il Destroy è un mazzo che raramente si rende protagonista delle nostre guide, ora per la scarsa malleabilità delle liste, ora per la presenza di slot carte già assegnati. nelle varie magie che può usare Nico Minoru, sicuramente quella in grado di distruggere una carta e pescare 2 è senza dubbio fenomenale come attivatore, ma anche le altre sono molto valide. Si può copiare Morte o Deadpool, cambiare campo o generare carte. Tutte alternative che migliorano gli scenari troppo scontati dell'archetipo.