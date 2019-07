Marvel Ultimate Alliance 3: i DLC non saranno venduti individualmente

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order sta già promettendo di avere un nutrito gruppo di personaggi da tutti gli angoli dell'universo Marvel.

I personaggi provenienti dalle saghe di X-Men, Fantastici Quattro e Marvel Knights sono destinati ad essere aggiunti al gioco come contenuto post-rilascio, ma non sarà possibile decidere di acquistare ogni singolo pacchetto singolarmente. Ogni pacchetto conterrà nuovi personaggi giocabili, modalità e storie aggiuntive, anche se Nintendo deve ancora annunciare i dettagli.

I vari DLC verranno pubblicati uno alla volta e non potranno quindi essere acquistati separatamente, ma solo come pacchetto unico tramite il “Pass di espansione“, venduto al prezzo di 19,99 € sull’eShop di Nintendo Switch.

Questo è quello che emerge consultando il sito ufficiale del gioco, “i DLC potranno essere acquistati tutti assieme al prezzo complessivo di 20 dollari“.

“Con l’Expansion Pass a pagamento si avrà accesso a tre pacchetti di contenuti aggiuntivi esclusivi, che saranno rilasciati uno alla volta dopo il lancio del gioco“, si legge sul sito. “I pacchetti includeranno contenuti narrativi e personaggi giocabili da popolari franchise come i Fantastici Quattro, X-Men e Marvel Knights, e non saranno acquistabili individualmente“.

Ammettiamo che questa sia una decisione alquanto bizzarra. Se non potranno essere venduti separatamente, perché li classificheranno come pacchetti DLC separati? Perché avere un pass di espansione?

Ricordiamo che Black Order permetterà di assemblare la propria squadra di supereroi Marvel da un roster di personaggi che annovereranno gli Avengers, i Guardiani della Galassia, gli X-Men e molti altri ancora. La data d’uscita di Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order è fissata per venerdì 19 giugno in esclusiva Nintendo Switch.