Marvel’s Avengers: primo gameplay al Comic-Con 2019

Per assistere alla nuova presentazione di Marvel's Avengers bisognerà attendere il San Diego Comic-Con che si terrà alle 22:30 del 19 luglio.

Dopo il materiale mostrato all’E3 di quest’anno, sono state moltissime le curiosità e i dubbi sul nuovo progetto Square Enix: Marvel’s Avengers.

Giorno dopo giorno, cominciano ad uscire sempre più notizie riguardanti il titolo con curiosità succose ed interessanti, come la possibilità di giocare alla storia anche offline o la non obbligatorietà di completamento delle missioni secondarie per proseguire con l’avventura le quali, a quanto detto, forniranno comunque dei “vantaggi” non indifferenti.

Dall’ultima indiscrezione rilasciata, sembrerebbe che per assistere alla nuova presentazione del gioco bisognerà attendere il San Diego Comic-Con il quale, come sapranno i più navigati, si terrà alle 22:30 italiane del prossimo venerdì 19 luglio 2019. Non essendo trasmessa in diretta in tutto il mondo, si presume e si spera che lo stesso filmato possa arrivare sulla famosa piattaforma video YouTube. In questo modo potremo vedere con i nostri occhi a cosa andremo incontro.

Sul palco del panel, saranno presenti il creative director di Crystal Dynamics Shaun Escayg e alcuni degli attori che presteranno la propria voce ai vendicatori in forma videoludica. Sebbene ancora non si conoscano precisamente i contenuti che verranno mostrati, possiamo presumere che potremo dare uno sguardo alla stessa demo mostrata a porte chiuse nel corso dello scorso E3 2019.

Square Enix ospiterà anche una sessione di autografi del cast Marvel’s Avengers presso il Marvel Games Booth con Nolan North (Iron Man), Troy Baker (Bruce Banner), Laura Bailey (Black Widow), Jeff Schine (Capitan America) e Travis Willingham (Thor), così come Shaun Escayg (direttore creativo di Crystal Dynamics) e Bill Rosemann (VP e direttore creativo dei Marvel Games), che firmeranno litografie in edizione limitata.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali il prossimo 15 maggio 2020 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.