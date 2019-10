Marvel’s Avengers: non tutti i villain presenti nel titolo sono stati svelati

Non tutti i cattivi presenti in Marvel's Avengers sono stati ad oggi svelati da Crystal Dynamics: ci aspettano ancora delle sorprese.

Uno dei titoli più attesi del prossimo anno è senza ombra di dubbio alcuno Marvel’s Avengers, con il titolo di Crystyal Dynamics che sembra promettere decisamente bene. A riflettere la grande fiducia dello studio nel progetto sono inoltre le numerose informazioni che continuano a circolare sull’opera in questione.

Vincent Napoli, lead combat designer di Crystal Dynamics, ha infatti appena rivelato che dovremo aspettarci un gran numero di iconici nemici nel titolo. Non solo quindi i già annunciati Taskmaster e Abomination.

“Abbiamo numerosi villain su cui stiamo lavorando che non abbiamo ancora annunciato. Di un paio di essi sono addirittura un grande fan” ha infatti dichiarato Vincent Napoli, confermando quindi di fatto l’esistenza di numerosi nemici principali all’interno di Marvel’s Avengers.

Purtroppo il lead combat designer non ha dichiarato null’altro e non è quindi chiaro quali super cattivi potranno effettivamente apparire nell’opera. Viste le parole di Napoli, comunque, sembra chiaro che tra i nemici ancora segreti ci sia anche qualche nome decisamente grosso, che farà infiammare i numerosissimi fan Marvel. Da non escludere, infine, la possibilità che molti di questi avversari siano previsti come contenuti post-lancio e non saranno quindi presenti nell’esperienza disponibile inizialmente. Per saperne di più, purtroppo, non ci resta che aspettare ulteriori informazioni.

Marvel’s Avengers uscirà il prossimo 15 maggio su Xbox One, PlayStation 4, PC e Google Stadia.

Che ne pensate di questa notizia e del titolo di Crystal Dynamics in generale? Quali saranno secondo voi i nemici ancora non annunciati presenti nell’opera? Quali villain vi piacerebbe affrontare in questo atteso gioco? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti qui sotto!