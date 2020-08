Marvel’s Avengers, Spider Man sarà esclusiva Playstation

Ormai erano giorni che in rete circolavano rumor sulla possibilità di avere l’amichevole Spider Man di quartiere all’interno del roster di Marvel’s Avengers, ma ancora nessuna notizia ufficiale era stata diramata, sia da parte di Sony che da parte di Square Enix. Come un fulmine a ciel sereno però con un comunicato stampa pubblicato sul playstation blog ufficiale, Sony conferma che Spider Man arriverà a dare una mano al gruppo di supereroi più famoso del mondo come contenuto extra gratuito in esclusiva su console Playstation.

Una grande notizia, che sicuramente farà propendere molti fan ad acquistare questa versione del gioco e che sicuramente spingerà ancora di più le vendite di uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi. Ancora non si hanno maggiori dettagli, ma sicuramente nel prossimo State of Play avremo un assaggio di quello che ci aspetta.

Queste le parole di Sony “Quando Spider-Man arriverà nella nostra scuderia di eroi, segneremo il suo debutto con un evento in-game che lo introdurrà nel vasto mondo di Marvel’s Avengers. L’evento comprende una serie di sfide uniche che l’eroe deve affrontare, mettendo alla prova le sue abilità e producendo risultati entusiasmanti. E come il resto dei nostri eroi, offriremo molteplici abiti cosmetici e opzioni di esperienza di gioco, in modo da poter trasformare la tua visione dell’eroe e sbizzarrirti con lui“.

Rimaniamo ovviamente in attesa di nuove informazioni che sicuramente non tarderanno ad arrivare. Sicuramente Sony sta facendo le mosse giuste nello sfruttare uno delle sue esclusive in questo modo, riuscendo a permeare all’interno di altri giochi con la sua potenza “di fuoco”. L’esclusività di Spider Man infatti non è da sottovalutare, ricordando che si tratta di uno dei supereroi più “venduti” della storia, e che l’ultimo capitolo di Insomniac è stata l‘esclusiva Playstation più venduta in USA. Rimanete connessi sulle nostre pagine e fateci sapere cosa ne pensate dell’arrivo dell’amichevole Spider Man di quartiere!