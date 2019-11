Marvel’s Avengers, Thor sarà il protagonista del secondo fumetto-prequel

Arriverà l’11 dicembre negli Stati Uniti il primo volume che farà da prologo alla storia di Marvel’s Avengers, uno dei giochi più attesi del 2020 che permetterà di impersonare i vari supereroi anche in modalità cooperativa. A circa sei mesi dal lancio sta però per arrivare Marvel’s Avengers: Iron Man, disegnato da Paco Diaz e scritto da Jim Zub che, in un’intervista al sito della Marvel, ha anticipato alcuni dettagli sui fumetti-prequel e sulla caratterizzazione dei personaggi. Dopo Tony Stark toccherà infatti a Thor essere al centro di uno dei volumi della serie.

Zub ha spiegato, infatti, che il fumetto traghetterà direttamente i lettori all’inizio della storia di Marvel’s Avengers dove i supereroi sono già operativi. Facendo riferimento a Spider-Man per PlayStation 4, l’autore ha detto che “la storia vedrà sì gli Avengers all’inizio della loro esperienza ma che la trama non vuole essere un racconto delle origini”. Tony Stark, spiega ancora Zub, non è arrogante come all’inizio della sua carriera ma resta comunque un po’ troppo sicuro di sé e questo finirà per diventare il suo punto debole. Non a caso la storia vede Iron Man alle prese con un furto di alcune tecnologie Sark da parte della Lethal Legion.

Zub definisce la storia del gioco sviluppato da Crystal Dynamics e Eidos Monreal, ambiziosa ed epica e poi aggiunge: “Ovviamente i fumetti originari rappresentano le fondamenta su cui si basa tutto – ha detto – ma Marvel’s Avengers è il mio punto di riferimento nella caratterizzazione di Tony e del resto del team in questi prequel”.

Il prossimo fumetto, dopo Iron Man, sarà invece dedicato a Thor e l’uscita è prevista per l‘8 gennaio 2020. Nel volume il dio del tuono aiuterà Tony Stark usando Mjolnir per il suo ultimo esperimento ma questo porterà a un incontro poco piacevole con un personaggio di Asgard e uno scontro con Hulk. Marvel’s Avengers arriverà il 15 maggio 2020 su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Il gioco avrà una serie di contenuti post-lancio tra i quali anche personaggi aggiuntivi.