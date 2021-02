Mass Effect Legendary Edition: data di uscita e novità nel nuovo trailer

Gli appassionati dell’epopea fantasy di Mass Effect hanno di che esultare questo pomeriggio, dato che qualche istante fa abbiamo ricevuto nuove corpose novità riguardanti l’attesissima Mass Effect Legendary Edition. La collection contenente i primi 3 iconici capitoli della saga rimasterizzati è stata protagonista di un nuovo trailer pubblicato giusto pochi minuti fa da Bioware e Electronic Arts.

Il filmato che ci è stato proposto non solo ci immerge in scene pregne di nostalgia, ma ci fa notare anche tutta una serie di migliorie e cambiamenti che fino ad oggi non erano ancora stati menzionati. Questi cambiamenti sono stati messi bene in mostra e li possiamo notare nel gameplay proposto dalla Mass Effect Legendary Edition, soprattutto per quanto concerne il primo capitolo della saga datato originariamente 2007, che in questa nuova edizione è si avvicina incredibilmente alle esperienze proposte nel secondo e terzo capitolo.

Ovviamente il lavoro fatto da Bioware ed Electronic Arts comprende anche una rivisitazione visiva, grazie alla quale potremmo finalmente godere della trilogia, più tutti gli oltre 40 DLC, con una pulizia maggiore nelle texture e negli aspetti grafici in generale. La collection, inoltre, garantisce su PS4 Pro e Xbox One X una risoluzione nativa in 4K, un framerete a 60 FPS e la presenza dell’HDR. Nessuna menzione al momento per quanto riguarda le versioni next gen su PS5 e Xbox Series X|S.

Ultima ma non per questo meno importante novità riguarda la fatidica data di uscita. Mass Effect Legendary Edition uscirà il prossimo 14 maggio sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC ed è prenotabile ora a questo indirizzo. Cosa ne pensate di tutte queste novità riguardanti la Legendary Edition di Mass Effect? Siete pronti per rigiocare l’epopea del comandante Shepard e dei suoi alleati? Fateci sapere le vostre prime impressioni con un commento nella sezione dedicata.