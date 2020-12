Mass Effect: in BioWare sono tornati molti sviluppatori della trilogia

Settimana scorsa, completamente senza preavviso, abbiamo assistito all’annuncio di un nuovo capitolo di Mass Effect. Anche se al momento è stato pubblicato un breve teaser, sembra ancora presto per conoscere i dettagli di questo quinto capitolo della saga fantascientifica di BioWare. Proprio il team di sviluppo canadese, però, in questi giorni ha voluto fare luce sul team di sviluppatori che si sta occupando del progetto.

Dopo l’annuncio, avvenuto durante la serata cerimoniale dei The Game Awards 2020, il project director del nuovo Mass Effect, Mike Gamble, ha cominciato ad introdurre le varie figure chiave che stanno lavorando al gioco. È stato confermato il ritorno di alcune personalità che hanno contribuito a creare la prima trilogia fantascientifica. Tra questi troviamo Dusty Everman, principal narrative designer e il direttore creativo Parrish Ley, entrambi sono tornati entrambi in BioWare quest’anno per lavorare alla serie.

Successivamente Gamble ha espresso anche qualche parola per i suoi colleghi. “Dusty è stata una delle persone chiave nel dare vita alla Normandy originale, mentre Parrish è stato il regista delle cinematiche della trilogia di Mass Effect. Molti dei momenti straordinari che i giocatori hanno vissuto sono stati creati da lui e dal team.” In aggiunta, Gamble ha anche confermato il ritorno di Derek Watts, il direttore artistico del primo Mass Effect.

Abbiamo ancora troppe poche informazioni sul nuovo capitolo della saga fantascientifica di BioWare, ma stando a quando dichiarato di recente da Gameble, il team attuale che sta lavorando al progetto è composto da moltissimi veterani che hanno contribuito a creare il mito di una delle saghe più amate dai videogiocatori. Cosa ne pensate di tutti questi ritorni in BioWare? Credete che il nuovo Mass Effect riuscirà a far tornare il brand ai suoi tempi d’oro? Diteci come la pensate lasciandoci un commento nella sezione dedicata.