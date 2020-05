Mastergame Play: i videogiochi arrivano in TV con Tgcom24

Tgcom24, dopo due anni dalla nascita di Mastergame, la sua sezione videoludica, rinnova il proprio impegno nei confronti di questo sfaccettato mercato mondiale e propone un nuovo programma: Mastergame Play, che andrà in onda tutti i sabati alle 16:45 su Tgcom24 (canali 51 del digitale terrestre). Lo scopo sarà quello di portare nelle case dei telespettatori “uno spaccato di una realtà sempre più evidente: i videogiochi non sono più un passatempo per una nicchia di appassionati“.

Solo in Italia, infatti, i videogiochi coinvolgono ben 17 milioni di persone. In questo ampio gruppo troviamo ovviamente molti giovani, ma anche molti adulti che sono cresciti a pane e videogames. Ci sono molti uomini ma, contrariamente a quanto potrebbero pensare alcuni, ci sono altrettante donne. Si tratta di un fenomeno che colpisce quindi tutti.

Il mondo videoludico è composto da tante categorie: siano pro-player, streamer o spettatori appassionati o semplici curiosi, tutti potranno trovare contenuti interessanti all’interno di Mastergame Play. Ci sarà modo di fare approfondimenti e di incontrare protagonisti del settore in una “scenografia completamente nuova e con un linguaggio capace di raggiungere tutti”.

Ripetiamo, quindi, che l’appuntamento è il sabato alle 16.45; se però doveste perdervi la puntata, non disperate: lo stesso giorno ci sarà una replica alle 22.15, mentre dalla domenica seguente potrete trovare la puntata anche sul sito di Tgcom24 e su Mediaset Play. Segnatevi quindi sul calendario il vostro appuntamento settimanale con Mastergame Play, per approfondimenti e tante curiosità sull’amato mondo dei videogiochi.