Mega Man: nuovo gioco in sviluppo, potrebbe non essere il 12

Mega Man tornerà sulle nostre macchine da gioco con un nuovissimo capitolo: vediamo quali sono le prime dichiarazioni del producer.

Negli ultimi anni Capcom ha ripubblicato i vecchi capitoli di Mega Man, tramite una serie di collection. Abbiamo avuto due Legacy Collection che hanno raccolto i primi dieci giochi, oltre alla X Legacy Collections. Inoltre, è in arrivo anche la Zero/ZX Legacy Collection. Tutto questo tripudio di ritorni, però, è solo un antipasto della portata principale.

Lo scorso anno, Mega Man 11 è stato ben ricevuto dal pubblico e non è sarebbe strano l’arrivo di un nuovo capitolo. Infatti, secondo quanto detto dal produttore della serie, Kazuhiro Tsuchyia, che ha parlato con la testata giapponese 4Gamer, il prossimo gioco della serie è in lavorazione. Basandoci sul modo in cui ne ha parlato, però, pare che non sia certo che si tratti del dodicesimo capitolo.

Il producer ha infatti parlato del suo rapporto con il gioco Mega Man X: Command Mission (un gioco di ruolo pubblicato su PS2/GameCube). Tsuchyia ritiene che nessun gioco della serie vada considerato uno spin-off. “Ritengo che non ci siano spin-off nella serie di Mega Man, ogni saga è una serie principale. Quando si parla di Mega Man, ci saranno sempre delle persone che pensano a “X”, e altre che pensano a “EXE”; ritengo che l’identità di Mega Man cambi a seconda della generazione. Per questa ragione, non vogliamo ignorare qualsiasi sotto-serie per il futuro.”

La saga pare avere un futuro molto aperto, quindi. Voi cosa ne pensate? Quale serie o singolo capitolo vorreste rivedere in azione?