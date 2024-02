Humble Games propone tutti i giochi di Mega Man a un prezzo bassissimo.

Siete cresciuti a pane e Mega Man? O, molto banalmente, volete scoprire come mai il celebre "Blue Bomber" di Capcom è diventato un'icona videoludica?

Allora dovete prendere seriamente in considerazione l'ultimo Bundle di Humble Games, il quale permette di ottenere tutti i giochi dedicati allo storico personaggio, e all'amatissimo Zero, in un pacchetto che raccoglie 25 giochi, suddivisi in sei raccolte, all'incredibile prezzo di 18,34€.

L'ultimo Bundle di Humble Games, difatti, raccoglie al suo interno i due volumi della Mega Man Legacy Collection (i quali includono i primi dieci capitoli canonici della serie), i due volumi della Mega Man X Legacy Collection (che raccolgono gli otto episodi dedicati alla versione X di Mega Man), Mega Man 11 e Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (che raccoglie gli spin-off dedicati a Zero e gli ottimi ZX di stampo Metroidvania).

Come da prassi, oltre a essere una parte fondamentale della storia del videogioco, il Mega Man Franchise Pack propone a 18,34€ (25€ se decidete di donare qualcosa in più in beneficienza) una serie di giochi che, se comprate regolarmente su Steam, vi farebbero spendere un totale complessivo di oltre 120€.

Nemmeno da dire che se vi piacciono i Run 'n' Gun in due dimensioni con una forte componente platform, o i metroidvania nel caso specifico dei titoli della serie ZX, è un bundle che non dovreste assolutamente farvi scappare, specialmente se non conoscete la saga di Mega Man o se volete recuperare, in un unica soluzione, i vari capitoli usciti nel corso degli oltre trent'anni precedenti.

Inoltre, se volete documentarvi maggiormente sulla nascita del fenomeno Mega Man, vi consigliamo di leggere il nostro speciale dedicato ai trent'anni di Mega Man, il quale ricopre, nella sua totalità, la storia del celebre "Blue Bomber" fin dai suoi albori nel lontano 1987.

Come da consuetudine, infine, acquistare un Bundle di Humble Games vi permetterà di sostenere una buona causa, o meglio uno dei numerosi enti benefici selezionati da Humble.

In questo caso si tratta di JDRF, l'ente leader a livello globale per quanto riguarda la ricerca sul diabete di tipo 1 (T1D).