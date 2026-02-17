Il mondo di Metal Gear Solid è di nuovo al centro dell'attenzione, ma questa volta non per un nuovo capitolo o un remake: Konami ha infatti rimosso silenziosamente dal PlayStation Store di PS3 due capitoli storici della saga, Metal Gear Solid 4: Sons of the Patriots e Metal Gear Solid: Peace Walker. La mossa, tempestivamente individuata dalla community su Reddit, arriva a pochi giorni dall'annuncio ufficiale della Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 durante lo State of Play di Sony, suggerendo una strategia commerciale ben precisa da parte del publisher giapponese. Per i nostalgici della console Sony di terza generazione si tratta di un colpo duro, anche se chi possiede già le copie digitali o fisiche dei giochi potrà continuare a fruirne senza problemi sulla propria PS3.

La dinamica è chiara: entrambi i titoli sono ora visibili sullo store digitale ma impossibili da acquistare, rendendo di fatto inaccessibili questi due pilastri della serie per chiunque non li possedesse già. Metal Gear Solid 4: Sons of the Patriots, in particolare, era rimasto sostanzialmente "prigioniero" della PlayStation 3 per oltre sedici anni, mai portato su altre piattaforme a causa della sua complessa architettura tecnica legata all'hardware Cell di Sony. La sua inclusione nella Master Collection Vol. 2 rappresenta quindi un evento storico per i fan della serie.

La Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 promette di portare su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2 non solo MGS4 e Peace Walker, ma anche l'apprezzato Metal Gear Ghost Babel, originariamente pubblicato per Game Boy Color. Konami ha confermato che molte delle caratteristiche uniche e delle peculiarità legate all'esperienza PS3 di Metal Gear Solid 4 saranno fedelmente replicate nella nuova versione, preservando l'integrità creativa dell'opera di Hideo Kojima. Tuttavia, c'è una perdita significativa che deluderà i veterani della serie.

Il comparto multiplayer di Metal Gear Online non sarà incluso nella Master Collection Vol. 2, lasciando nel passato un'esperienza che aveva costruito una community dedicata durante l'era PS3.

La decisione di abbandonare Metal Gear Online rappresenta un sacrificio comprensibile dal punto di vista tecnico e commerciale, considerando la necessità di mantenere server attivi e l'evoluzione del panorama multiplayer competitivo negli ultimi anni. Eppure, per chi ha vissuto quelle battaglie tattiche asimmetriche e quel gameplay stealth cooperativo unico nel suo genere, si tratta di una componente insostituibile dell'esperienza originale. La community di MGO, sebbene di nicchia, era estremamente appassionata e ha continuato a popolare i server fino alla loro chiusura definitiva.

Questa operazione di rimozione dal vecchio store e rilancio tramite collection non è nuova nel settore: molti publisher adottano strategie simili per convogliare le vendite verso edizioni rimasterizzate o raccolte più profittevoli. Per Konami, si tratta anche di un test di mercato importante: gli sviluppatori avevano precedentemente dichiarato che realizzare un remake completo di Metal Gear Solid 4 sul modello di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarebbe stato "estremamente difficile". Il porting contenuto nella Master Collection è evidentemente un compromesso più gestibile tecnicamente, ma le performance commerciali potrebbero determinare investimenti futuri più ambiziosi.