Avowed su PS5 con il suo Anniversary Update è la testimonianza della maturità raggiunta da Obsidian. Pur non essendo un gioco perfetto (le animazioni facciali tradiscono ancora qualche legnosità tipica delle produzioni dello studio) è un titolo solido, intelligente e artisticamente ispirato. È un GDR che preferisce la profondità del dettaglio alla vastità inconcludente, dimostrando che c'è ancora spazio per avventure fantasy capaci di trattare il giocatore con rispetto, offrendo scelte che contano e un mondo in cui ogni angolo nasconde una storia che vale la pena di essere vissuta.

La firma di Obsidian è inconfondibile nel mondo dei giochi di ruolo, un tratto stilistico che fonde narrazione densa, dilemmi morali grigi e un world building che sembra respirare di vita propria.

Dopo aver forgiato pietre miliari come Fallout: New Vegas e la saga di Pillars of Eternity, lo studio di Irvine ha finalmente portato la sua ultima fatica, Avowed, anche su PlayStation 5. Ma non si tratta di un semplice sbarco tardivo: il titolo debutta sulla console Sony insieme all’imponente Anniversary Update, un pacchetto di contenuti e rifiniture che trasforma l’esperienza originale nella versione definitiva, pronta a farsi riscoprire anche dagli utenti Xbox e PC.

Un viaggio nelle Terre Viventi tra fazioni e divinità

Avowed ci trasporta nelle Terre Viventi, una regione di frontiera situata nell'universo di Eora. Sebbene i richiami a Pillars of Eternity siano numerosi e preziosi per i veterani, il titolo vive di vita propria, accogliendo i nuovi giocatori senza eccessivi preamboli.

Vestiamo i panni di un Emissario imperiale, ma non siamo il classico eroe senza passato: la nostra autorità è tangibile e il nostro status di Deiforme, ovvero un individuo toccato da una divinità alla nascita, segna profondamente il modo in cui il mondo reagisce alla nostra presenza.

La scrittura di Obsidian si conferma su livelli d’eccellenza, evitando la trappola del sistema di karma binario alla "buono o cattivo". Qui le scelte pesano per la loro coerenza politica e sociale. Decidere il destino di un prigioniero nel prologo non è un semplice esercizio di stile, ma un seme lanciato in un terreno fertile che germoglierà decine di ore dopo, alterando i rapporti con intere fazioni o trasformando potenziali alleati in nemici giurati.

L'Anniversary Update arricchisce ulteriormente tutto permettendoci finalmente di impersonare razze iconiche come i Nani, gli Orlan o i maestosi Aumaua, ognuno con le proprie sfumature di personalizzazione e varianti divine che rendono il protagonista davvero unico.

La magia del combattimento e il nuovo arsenale

Sotto il profilo ludico, Avowed si presenta come un action RPG in prima persona dinamico e stratificato. La libertà di alternare stili di combattimento in tempo reale è il vero punto di forza: è possibile passare da un approccio difensivo con spada e scudo a raffiche magiche devastanti con una naturalezza sorprendente.

Con l'ultimo aggiornamento, la fantasia del mago è finalmente completa grazie all'introduzione del Bastone. Questa nuova arma non è solo un orpello, ma offre un set di mosse dedicato che colma il divario tra la potenza bruta delle bacchette e la necessità di una gestione tattica delle distanze, rendendo le build magiche ancora più variegate.

L’esplorazione non avviene in un open world sterminato e vuoto, ma attraverso macroaree incredibilmente dense che premiano la verticalità e l’uso intelligente delle abilità. Grazie alle magie, l'ambiente diventa interattivo: congelare la superficie di un lago per creare un passaggio o incendiare ostacoli naturali aggiunge un sapore quasi metroidvania al level design.

Sebbene i quattro companion risultino a volte un po’ passivi durante le mischie più concitate, la loro utilità nell'esplorazione e la profondità dei loro dialoghi bilanciano una gestione dell'equipaggiamento degli alleati che rimane, purtroppo, ancora piuttosto rigida.

Un gioco rifinito

Dal punto di vista tecnico, l'approdo su PlayStation 5 beneficia dell'ottimizzazione garantita dall'Unreal Engine 5 e da un anno supplementare di pulizia del codice. Il gioco offre tre modalità grafiche, garantendo ai 60fps della modalità performance una stabilità degna di nota, fondamentale per godere appieno dei feedback aptici del DualSense, che trasmettono vibrazioni differenziate per ogni incantesimo lanciato.

I miglioramenti alla "qualità della vita" sono evidenti ovunque: il nuovo Specchio Magico presente al campo base permette di modificare l’aspetto dell’Emissario a metà partita, mentre le opzioni di difficoltà personalizzate consentono di tarare l’esperienza per chi cerca una sfida brutale o per chi vuole semplicemente godersi la superba narrazione.

Per chi ha già completato l'avventura, l'introduzione del New Game+ rappresenta l'incentivo perfetto per ricominciare. Portare con sé oggetti e abilità sbloccate permette di concentrarsi esclusivamente sulle diramazioni narrative precedentemente ignorate, magari sperimentando una delle nuove razze o i personaggi predefiniti creati dal team per questa riedizione. La presenza di una Modalità Foto, infine, rende giustizia a un comparto artistico fenomenale, capace di regalare scorci che brillano per colori e illuminazione globale.