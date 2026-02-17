Avatar di Ospite Bot Beast #496 0
ma quindi è uscito anche su ps5 adesso?
Finalmente il bastone per i maghi, era ora cmq
New Vegas è sempre il migliore che hanno fatto secondo me, questo non so
aspetta si può cambiare razza a metà gioco o solo l'aspetto?
