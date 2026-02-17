Dopo quasi due decenni di esclusività PlayStation 3, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots si prepara finalmente a sbarcare su PC attraverso la Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, e Konami ha appena pubblicato i requisiti di sistema ufficiali. La notizia rappresenta un momento storico per la community PC, considerando che fino ad oggi l'unico modo per giocare al capolavoro di Hideo Kojima su questa piattaforma era attraverso l'emulatore RPCS3, con tutti i problemi prestazionali del caso. L'arrivo ufficiale su PC segna la fine di una delle più lunghe attese nel panorama del porting videoludico moderno.

Le specifiche tecniche rivelate da Konami risultano sorprendentemente accessibili. La configurazione minima richiede un Intel Core i5-9600K abbinato a 16GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 1650, mentre per la configurazione raccomandata si sale a un Intel Core i5-10500 con la stessa quantità di memoria e una GTX 970. Entrambe le configurazioni necessitano di DirectX 12 e di 35GB di spazio su disco, con un SSD fortemente consigliato nella build minima e obbligatorio in quella raccomandata

L'aspetto più interessante riguarda l'interpretazione di questi requisiti. Konami non ha specificato risoluzione, frame rate o preset grafici target per le configurazioni indicate, lasciando spazio a diverse interpretazioni. Considerando l'hardware richiesto, è ragionevole ipotizzare che i requisiti raccomandati puntino a garantire un'esperienza a 1080p/60FPS, mentre chi desidera giocare in 4K nativo alla stessa fluidità dovrà probabilmente investire in una GPU più potente.

Per anni l'emulatore RPCS3 ha richiesto configurazioni estreme per raggiungere i 60FPS, rendendo questo port ufficiale una svolta attesa dalla community PC

Il confronto con l'esperienza tramite emulazione evidenzia quanto questo port ufficiale rappresenti un passo avanti significativo. L'emulatore RPCS3, pur essendo migliorato enormemente nel corso degli anni, richiede ancora oggi hardware di fascia alta per avvicinarsi ai 60FPS stabili su Metal Gear Solid 4, con picchi di utilizzo CPU che mettono in difficoltà anche processori moderni. Il port nativo dovrebbe finalmente permettere a una platea molto più ampia di giocatori PC di vivere l'epilogo della saga di Solid Snake senza compromessi prestazionali o bug legati all'emulazione.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots rappresenta un capitolo cruciale nella saga stealth di Konami, essendo l'ultima avventura principale con protagonista il leggendario Solid Snake. Il gioco, lanciato originariamente nel 2008, era rimasto confinato alla console Sony per ragioni che includevano l'architettura complessa della PS3 con il suo processore Cell, notoriamente ostico da gestire. La sua inclusione nella Master Collection Vol.2 segna quindi non solo un'operazione nostalgia, ma anche un recupero di accessibilità per un titolo che molti giocatori PC non hanno mai potuto sperimentare legalmente.

La Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 arriverà su PC e console il 27 agosto 2025, portando con sé anche altri capitoli della saga. Per chi possiede già hardware gaming di media fascia, questo rappresenta l'occasione perfetta per colmare un vuoto storico nella propria ludoteca digitale, senza necessità di investimenti hardware significativi.