Metro Exodus: trailer di lancio per il DLC “Sam’s Story”

Metro Exodus è il terzo capitolo della celebre serie FPS cominciata esattamente dieci anni fa con Metro 2033 e successivamente con Metro Last Night. L’ultimo titolo è stato pubblicato da Deep Silver ed è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Il gioco ha ricevuto un’accoglienza più che positiva tanto da diventare uno degli sparatutto in prima persona più belli dell’attuale generazione. Tale successo lo ha portato inevitabilmente a ricevere dlc aggiuntivi e se, dopo pochi mesi dalla sua uscita, venne rilasciato “The Two Colonels“, la seconda espansione ha dovuto aspettare parecchio tempo. A questo indirizzo potete leggere la nostra recensione.

Diverse settimane fa vi abbiamo detto che l’espansione “Sam’s Story“, sarebbe stata rilasciata proprio oggi, 11 febbraio 2020. Gli sviluppatori infatti hanno rilasciato in queste ore il trailer di lancio del loro secondo contenuto scaricabile, disponibile per tutte le piattaforme. Qui di seguito vi lasciamo il video in questione così potete gustarvelo per bene.

Come già era stato reso noto, il protagonista di questa nuova parte della storia sarà proprio Samuel “Sam” Branskill, il marine americano già visto nel gioco principale e che in questa nuova avventura cercherà di fare ritorno negli Stati Uniti. I giocatori verranno catapultati in una trama tutta nuova con nuovi personaggi, armi e mutanti che offrirà ore ed ore di gioco. Che dire? Se avete amato questo titolo, correte subito ad acquistare l’espansione.

