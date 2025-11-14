Avatar di Ospite RPG_Guard #952 0
aspetto solo che qualcuno mi dica se vale davvero la pena prendere la switch 2 solo per questo
Sylux finalmente!! chi se lo ricordava ancora da Hunters
mah io continuo a non capire sta storia della moto, sembra fuori posto
diciannove anni dall'ultimo vero prime e stiamo ancora qua a parlarne come se fosse domani
